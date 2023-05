Alugar carro na Mobility é confiável? Saiba como funciona

Maria Beatriz Vaccari

10/05/2023 | 15:55



Na hora de alugar um carro em destinos do Brasil e do mundo, muita gente se pergunta se a Mobility é confiável. Isso porque o comparador de preços praticados por locadoras online facilita bastante a vida do viajante e acaba aparecendo como resultados de muitas pesquisas.

A equipe do Rota de Férias já usou o serviço em diversas oportunidade, tanto no Brasil quanto nos EUA e na Europa. E deu tudo certo, mesmo porque, como você verá em detalhes abaixo, a empresa trabalha apenas com as locadoras mais robustas do mercado.

A Mobility atua há mais de 20 anos no mercado e oferece frotas em várias partes do mundo. Para saber como usá-la e facilitar sua vida, dividimos este post em tópicos:

A Mobility é confiável?

Como a Mobility funciona?

Tipos de veículos disponíveis

Aluguel de carro na Mobility

Dicas para alugar carros no exterior

A Mobility é confiável?

A Mobility é uma empresa brasileira que oferece um serviço eficiente e confiável. Criada em 2000, a companhia é especializada no segmento de locação de veículos no Brasil e em mais de 150 países.

Para conseguir os melhores preços, a marca trabalha em parceria com grandes locadoras globais, como Alamo, Avis, Budget, Dollar, Localiza e Sixt.

Além de garantir que o viajante reserve um veículo com uma companhia tradicional e confiável, a Mobility é uma ótima pedida para economizar tempo e dinheiro. Isso porque, antes de fechar negócio, é possível comparar ofertas de diversas locadoras.

Como a Mobility funciona?

Todo o processo de busca e reserva de um veículo é feito por meio do site da Mobility, uma página segura e intuitiva.

Basta informar o local e o horário de retirada e depois indicar as informações sobre a devolução. É possível, por exemplo, pegar um carro em uma cidade e devolvê-lo em outro destino.

Tipos de veículos disponíveis

A Mobility trabalha com carros para todos os tipos de viajantes. É possível filtrar as buscas em três categorias:

Econômico

Intermediário

Standard / Full Size

Além disso, a companhia permite reservar automóveis de luxo, motorhomes com capacidade para até sete pessoas e transporte executivo em veículos que variam de sedãs a blindados.

Aluguel de carro na Mobility

Confira o passo a passo para alugar carro na Mobility:

1 – Acesso

Acesse o site da Mobility e indique as datas e destinos para retirada e devolução do veículo.

2 – Pesquisa

O buscador exibirá as melhores opções disponíveis, mostrando veículos de diversas locadoras. Aqui, vale a pena ficar atento às seguintes informações (que podem variar conforme cada oferta):

Quilometragem: livre ou limitada;

Preço cobrado por quilômetro extra (caso o viajante ultrapasse o limite);

Proteções contra roubo, danos, colisão e a terceiros;

Configurações do veículo, como tipo de câmbio, número de lugares e espaço para malas.

Quando encontrar a oferta ideal para você, clique em “Alugar”.

3 – Condições da reserva

Verifique as condições da reserva, incluindo possíveis taxas extras. Se necessário (e conforme disponibilidade), reserve itens adicionais cobrados à parte. Normalmente, as locadoras oferecem acessórios como cadeirinhas de segurança para crianças e GPS.

4 – Dados pessoais

Preencha seus dados para criar um cadastro ou acesse sua conta na Mobility.

5 – Motorista

Depois, indique as informações do condutor que irá dirigir o veículo alugado.

6 – Pagamento

Em seguida, selecione a forma de pagamento. Em alguns casos, é preciso pagar diretamente no balcão da locadora no destino. Já em outros, o usuário consegue fazer a transação pelo site, em até 10 vezes no cartão de crédito.

Para quem vai viajar em grupo, é possível dividir o valor em até três cartões diferentes.

7 – Conclusão

Agora, basta descer até o campo “Condições contratuais”, marcar as duas exigências e clicar em “Finalizar”.

Depois, salve o voucher da reserva e apresente o documento quando necessário durante a viagem.

Dicas para alugar carros no exterior

Quem pretende alugar um carro no exterior precisa ficar atento a alguns fatores para evitar imprevistos. Veja algumas dicas importantes:

Carteira de habilitação

Antes de viajar, verifique se o destino exige alguma documentação específica para condutores. No Mercosul, por exemplo, o viajante deve ter a carteira nacional de habilitação (CNH) permanente e dentro do prazo de validade.

Para quem vai viajar de carro entre os países do Mercosul, contudo, é necessário ter a Carta Verde, que habilita o trânsito entre Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Peru.

Na Europa, a melhor opção é estar com a Permissão Internacional para Dirigir (PID), além do passaporte. Já nos EUA, a dica é conferir as regras diretamente com a locadora. Isso porque algumas exigem a PID e outras aceitam a CNH brasileira.

Idade mínima

Em países da Europa e nos EUA, a idade padrão para alugar um carro é de, no mínimo, 25 anos. Em alguns casos, viajantes mais novos podem optar pela taxa underage (menor de idade), que adiciona um valor extra à reserva e permite que os condutores mais novos rodem livremente.

Seguros e proteções

Recomendamos que os viajantes sempre optem pelos pacotes com coberturas completas, como proteção a colisões e terceiros. Também vale a pena investir em pacotes contra roubo, danos e outros fatores que podem causar dores de cabeça durante a viagem.

Quilometragem e combustível

Os pacotes que oferecem veículos com quilometragem livre são os mais indicados para quem pretende rodar muito. Também dá para escolher ofertas com distâncias pré-estabelecidas. Caso ultrapasse o limite indicado no contrato, o motorista deverá pagar taxas extras que costumam ser bem salgadas.

O combustível é outro ponto importante. Alguns pacotes permitem que o motorista retire o carro com combustível e devolva com o tanque vazio. Entretanto, na maioria dos casos, o veículo deve ser completamente abastecido antes da devolução.

