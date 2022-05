Corinthians pede punição para o Boca Juniors por incidentes em La Bombonera

20/05/2022 | 16:48



O Corinthians, juntamente com a Federação Paulista de Futebol (FPF), pediu, nesta sexta-feira, por intermédio de ofícios protocolados à Conmebol, a punição do Boca Juniors por causa dos incidentes ocorridos na partida de terça-feira, em La Bombonera, Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Dois fatos indignaram a diretoria corintiana. O primeiro foi um vídeo veiculado nas Reds sociais que mostrou um torcedor do Boca imitando macaco antes do início da partida, repetindo o ocorrido do jogo de ida, na Neo Química Arena, quando um torcedor argentino acabou preso e depois liberado por fiança.

O outro motivo que fez o Corinthians exigir uma punição ao Boca Juniors foi, segundo os dirigentes, o mau tratamento dado aos torcedores corintianos que estiveram em La Bombonera. A polícia teria demorado na escolta e revista dos ônibus, fazendo com que boa parte da torcida que esteve na capital argentina só pudesse entrar no estádio para ver o segundo tempo.

Os presidentes Duílio Monteiro Alves, do Corinthians, e Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, se reuniram na quinta-feira, quando decidiram em fazer os pedidos de punição do Boca para a Conmebol.