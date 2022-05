Motorista de aplicativo é assassinado em São Bernardo; quatro suspeitos são presos

Renan Soares

Especial para o Diário



20/05/2022 | 16:20



Um motorista de aplicativo foi morto em São Bernardo. O corpo de Aldenor Machado, 63 anos, foi encontrado no bairro Batistini, na quarta-feira (18), em matagal, amarrado e com diversos hematomas e lesões na região da cabeça. Após investigações foram localizados os quatro suspeitos pelo crime, sendo três de aproximadamente 20 anos e um menor, de 15 anos. O veículo foi encontrado a 200 metros da residência dos suspeitos, junto deles foi apreendido um soco inglês, além dos pertences de Machado, como celulares e quantias em dinheiro. Os suspeitos confirmaram a autoria do crime.



De acordo com informações obtidas pelo Diário junto ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), a família de Machado procurou o 5° DP (Distrito Policial) do município para comunicar o sumiço da vítima na segunda-feira (16), e que ele havia saído às 5h daquele dia para atender chamado no aplicativo onde ele trabalhava como motorista. Algumas horas depois um munícipe encontrou o celular de Machado, entrando em contato com os familiares e com o 5° DP.



As investigações mostraram que a corrida foi solicitada por um usuário identificado como Paola, em Diadema. Na busca pelo passageiro junto ao aplicativo descobriu-se que era um nome fictício e se tratava de uma adolescente, inclusive descobrindo o local de residência da menor. Na manhã desta sexta-feira (20), os policiais estiveram no lugar e detiveram os quatro, que foram encaminhados ao Deic, sendo que um já tem a prisão temporária decretada. Os acusados garantem que queriam apenas roubar Machado, mas se assustaram quando o mesmo tentou reagir, sendo morto aos socos e pontapés por eles.



“A intenção era roubar um motorista qualquer do aplicativo por isso fizeram um perfil falso, durante a corrida eles solicitaram parar o veículo, ele parou, entregou dois aparelhos celulares, entregou sua carteira com cerca de R$ 1.000, cartões de crédito e, segundo essas pessoas, um deles quis aplicar um golpe chamado mata leão, com intuito de que a vítima morresse ali, perdesse a consciência para que eles pudessem fugir. Começaram a amarrar a vítima. Ocorre que ele teria acordado e reagido. Nisso todos os ocupantes passaram a agredi-lo fisicamente e tentando dominá-lo por meio de outros golpes de mata leão”, relatou Miguel Ferreira da Silva, delegado titular do Deic de São Bernardo.



Após o crime, o corpo foi colocado no porta-malas, os criminosos deram volta com o o carro e compraram drogas. Na versão apresentada pelos acusados, o grupo acreditava que Machado estava vivo e só perceberam sua morte ao chegar próximo a residência de um dos envolvidos no bairro Batistini, onde deixaram o corpo.