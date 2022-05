Mauá abre processo seletivo para reforçar saúde do município

Wilson Moço

Do Diário do Grande ABC



20/05/2022 | 09:09



A Prefeitura de Mauá abriu processo seletivo, com inscrições que vão até o próximo dia 27, para contratar 46 profissionais para reforçar a rede de saúde municipal, além de seis motoristas de ambulância para atendimentos de urgência e emergência. Segundo a administração, os trabalhadores vão atuar por tempo determinado – 12 meses –, medida adotada de forma excepcional para suprir cargos vagos até que seja possível preencher as vagas por meio de concurso público, que ainda não tem data definida.

De acordo com a Prefeitura, desde o início da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), em janeiro de 2021, 258 profissionais foram incorporados à rede de saúde do município, número que saltará para 304 quando a contratação deste processo seletivo – o sétimo neste período – for concluída.

“A saúde é uma área de destaque e tem recebido investimentos desde o primeiro dia da nossa gestão, já que assumimos a Prefeitura em momento muito grave da pandemia de Covid”, aponta o chefe do Executivo.

Sem contar as futuras contratações, Mauá conta com 1.544 profissionais na área de saúde, sendo 56 no Hospital Dr. Radamés Nardini, unidade que é referência inclusive para pacientes de Rio Grande da Serra, e 1.488 nos outros equipamentos da rede municipal.



OUTRAS MEDIDAS

Marcelo Oliveira cita ainda outras medidas adotadas pela sua gestão para melhorar a rede de saúde municipal em pouco mais de 14 meses à frente do Paço, como ter reativado consultórios odontológicos e serviços de reparos em UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

“Também compramos medicamentos que estavam em falta havia mais de dois anos e realizamos, pela primeira vez na nossa rede, exames de mamografia no Hospital Nardini, demanda antiga das mulheres da nossa cidade. O novo processo seletivo é mais uma ação para oferecer à população de Mauá melhores condições de atendimento na rede municipal”, completa o prefeito.

Conforme informado pela Prefeitura, as 46 vagas para médicos estão distribuídas nas seguintes especialidades: clínico geral (5), clínico geral plantonista em emergência (4), endocrinologista (1), endocrinologista infantil (1), psiquiatra (3), neuropediatra (1), neurologista (1), ginecologista (3), ginecologista de alto risco (1), pediatra (8), generalista (13) e infectologista (1).

Os candidatos interessados, inclusive para os cargos de motorista de ambulância, devem fazer a inscrição até o próximo dia 27, pelo link http://interno.maua.sp.gov.br:8093/Processoseletivo2022/Home. Todos os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital disponível no mesmo endereço. Como se trata de processo seletivo, e não concurso público, não há cobrança de taxa.