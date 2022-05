G-7 da Câmara de Santo André busca fortalecer elo com morador

Da Redação



20/05/2022 | 09:04



Tem repercutido cada vez mais no meio político do Grande ABC a formação de um importante bloco de vereadores na Câmara de Santo André, que tem discutido em conjunto projetos para o município e ampliado a interlocução com o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB).

O G-7, como ficou conhecido, é formado pelo líder do governo na Câmara, Carlos Ferreira (PSB), pelo vice-presidente do Legislativo, Edilson Santos (PV), Ana Veterinária (União Brasil), Evilásio Santos, o Bahia (PSDB), Renatinho do Conselho (Avante), Ricardo Zóio (União Brasil) e Toninho Caiçara (PSB).

Para Ferreira, o bloco mostra a força dos vereadores que, ainda que em partidos diferentes, têm pensamentos parecidos sobre os caminhos para a cidade. “A intenção foi unir vereadores mais experientes e os que estavam chegando ao Legislativo para justamente montar um grupo que pudesse dialogar mais sobre os assuntos de interesse dos moradores”, disse. “A gente pensa e vota em bloco. É um grupo de parceiros que caminha ao lado do prefeito pelo bem de Santo André”, completou. “Há vereadores que acham que devem caminhar sozinhos, mas muitos nos consultam”, afirmou Ferreira. O grupo, segundo o vereador, está aberto a novas adesões.

Dos sete, Bahia e Ferreira já tinham exercido mandato no Legislativo em outras legislaturas. Os demais cinco estão no primeiro mandato, com trabalho também elogiado na Câmara.

Renatinho afirmou que a experiência em discutir projetos e o caminho da cidade em bloco tem sido muito positiva para o mandato. “Me juntei ao grupo e me sinto muito bem acolhido. Aderi porque entendi que poderia aprender mais. Tem sido uma grande troca”, contou.

Ana Veterinária entende que o bloco criado dá ainda mais força ao trabalho desenvolvido pelos parlamentares. “É um grupo de vereadores da base do governo, mas isso não nos impede de dialogar sobre os projetos e as ações. É um bloco unido, forte e que será mantido”, disse a vereadora. “Junto com o prefeito Paulo Serra, queremos trabalhar sempre o melhor para nossa Santo André”, afirmou.

O grupo reforçou o apoio à pré-candidatura a deputada estadual da ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade Ana Carolina Serra (Cidadania). Quanto ao nome para deputado federal, o debate ainda está aberto. O objetivo comum é trabalhar para que a cidade possa voltar a ter representatividade na Câmara Federal e Assembleia. O G-7 também pretende discutir em grupo sobre a futura eleição para presidente da Câmara de Santo André, no fim do ano.

O caminho político do bloco de Santo André foi apresentado durante visita ao Diário na tarde da última quarta-feira. O encontro, que causou repercussão, contou com a presença do empresário e acionista Ronan Maria Pinto, do diretor superintendente Marcos Sidnei Bassi, do diretor de Redação Sérgio Vieira e do diretor adjunto de Redação Evaldo Novelini. Os parlamentares parabenizaram os executivos pelo trabalho desenvolvido na cobertura das sete cidades e pela relevância do conteúdo do jornal.