As 10 melhores séries adolescentes para assistir via streaming

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/05/2022 | 08:55



A fase da adolescência envolve tantas descobertas e conflitos que o período se torna um prato cheio para a mídia. Prova disso é que a televisão explora o tema há décadas. É possível citar de Gidget, sitcom de 1965 sobre uma jovem californiana, até Heartstopper, a novíssima sensação da Netflix.

Como são muitas opções, o site Entertainment Weekly resolveu classificar as 50 maiores séries adolescentes de todos os tempos. Para elaborar a lista, a empresa selecionou shows que tivessem como personagens principais jovens entre 13 e 19 anos e que o enredo girasse em torno desse período da vida. A seguir, estão as 10 melhores que estão disponíveis via streaming. Para conferir a lista completa, clique aqui.

1. Buffy, a Caça-Vampiros – Disponível no Globoplay e no Star+

Buffy Summers, uma adolescente de 15 anos, descobre que faz parte de uma longa linhagem de guerreiras escolhidas para caçar e destruir vampiros, demônios e outras criaturas. Com os amigos Willow Rosenberg e Xander Harris, e seu guardião Rupert Giles, ela vai enfrentar perigos enquanto tenta sobreviver ao Ensino Médio.

2. The O.C. – Disponível no Globoplay

Esta é uma das séries adolescentes que mistura comédia e drama. A trama gira em torno de Ryan Atwood, um jovem problemático que é adotado por uma família de classe alta que mora em Orange County, na Califórnia (EUA). Apesar das mansões perfeitas, ele logo perceberá que nem tudo é o que aparenta.

3. Gilmore Girls – Disponível na Netflix

Lorelai Gilmore tem uma relação tão amigável com sua filha, Rory, que muitas vezes elas são confundidas como irmãs. De forma geral, esta série é um drama multigeracional sobre família e amizade, na qual os espectadores são convidados a conhecer uma pequena cidade e mergulhar na vida pessoal das personagens.

4. Veronica Mars – Disponível na HBO Max

Durante o dia, Veronica Mars caminha pelos corredores da Neptune High como qualquer adolescente comum. À noite, ajuda nas investigações de seu pai, um detetive particular, para revelar os segredos mais sombrios escondidos na rica comunidade litorânea de Neptune, na Califórnia (EUA).

5. Um Maluco no Pedaço – Disponível no Globoplay e na HBO Max

Will é enviado por sua mãe para viver com seus parentes ricos em Bel-Air, um bairro de classe alta localizado na Califórnia (EUA). Ele deveria se ajustar ao novo estilo de vida, mas sempre se comporta de maneira inadequada, provocando problemas aos seus tios e primos na mansão em que moram.

6. Dawson’s Creek – Disponível na Netflix

Dawson’s Creek conta a história de quatro adolescentes tentando se encontrar nessa fase conturbada da vida. Amigos desde a infância, Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter e Jen Lindley vão lidar com diferentes problemas que, ao final, os farão amadurecer.

7. The Vampire Diaries – Disponível na HBO Max

Seres sobrenaturais vivem em segredo entre os moradores da cidade fictícia de Mystic Falls, na Virgínia (EUA). Entre eles, estão os irmãos vampiros Stefan e Damon. Os dois se apaixonam por Elena Gilbert, uma linda e popular estudante. No entanto, a jovem corresponde apenas ao amor de um deles, fazendo com que iniciem uma disputa por sua alma.

8. American Vandal – Disponível na Netflix

American Vandal é o título mais diferentão desta lista de séries adolescentes, uma vez que é um mockumentary (ficção que simula um documentário). A história gira em torno de uma investigação em uma escola do Ensino Médio dos Estados Unidos. O estudante Dylan Maxwell foi expulso do colégio por pichar 27 carros. Resta saber se ele foi realmente o autor do ato de vandalismo.

9. Gossip Girl – Disponível na HBO Max

Os acontecimentos e as histórias de um grupo privilegiado de ex-estudantes de Manhattan, em Nova York (EUA), são narrados por uma blogueira anônima, que atende pelo pseudônimo de Gossip Girl. No site, ela conta os maiores escândalos da alta sociedade, sendo que Serena van der Woodsen é sua maior vítima.

10. Eu Nunca… – Disponível na Netflix

A última sugestão entre as melhores séries adolescentes é inspirada em momentos reais da infância da atriz e comediante Mindy Kaling. Eu Nunca… retrata a vida moderna e complicada de Devi Vishwakumar, uma adolescente norte-americana, filha de indianos e aluna nada popular na escola.