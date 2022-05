Wanessa Camargo fala primeira vez sobre fim do seu casamento: Faço o meu melhor para ter a minha paz

20/05/2022 | 08:10



Abriu o jogo! Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a cantora falou comentou sobre as especulações e maneira como lida com os seus assuntos pessoais:

Tenho uma carreira de 20 anos. Lá, quando eu comecei, o limite entre meu trabalho e minha vida pessoal foi ultrapassado. Isso me fez muito mal. Permitia isso, dava combustível. Com o tempo entendi que eu devo para as pessoas aquilo que eu decido que devo. Tive que colocar limite, se não eu não conseguiria estar nessa carreira pública, disse.

Envolvida em alguns assuntos após assinar o divórcio, Wanessa optou por não comentá-los e explicou que apenas fala o que acredita ter um propósito:

Quando vou falar da minha vida pessoal tem que ter um propósito. Se é algo muito particular, não vou entrar nesse jogo. É assim que consigo estar em paz. A paz está dentro da gente e não fora. Não posso controlar o externo, mas faço o meu melhor para ter a minha paz.

Recentemente, Wanessa mostrou que está ignorando as polêmicas e surgiu sorridente em suas redes sociais. Vale pontuar que nos últimos dias, o colunista Leo Dias afirmou que a cantora estava viajando ao lado de Dado Dolabella.