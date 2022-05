Alta de casos de Covid faz São Bernardo voltar a recomendar uso de máscara

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/05/2022 | 08:03



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), usou as redes sociais na noite de ontem para anunciar que a cidade vai voltar a recomendar o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 em todos os ambientes. De acordo com o chefe do Executivo, o município registrou alta de 667% no número de contaminados na comparação do intervalo entre os dias 9 e 16 de maio com o mesmo período de abril – o indicador passou de 169 para 414.

A recomendação seria publicada hoje no Diário Oficial. O prefeito ressaltou que, por enquanto, o uso do item não será obrigatório porque o número de pacientes internados pela Covid na rede pública da cidade não tem subido de forma representativa. “Devido ao avanço da vacinação, os novos casos registrados não impactaram no aumento das internações, que se mantiveram estáveis no período, bem como o número de óbitos causados pela doença. A recomendação será acompanhada pelas unidades técnicas, a fim de avaliar sua eficácia e garantir que não sejam necessárias medidas impositivas à população.”, informou a administração, por meio de nota.

A Prefeitura ressaltou que a recomendação do uso de máscaras também se estende à rede pública (municipais e estaduais) e privada de ensino. “A secretaria de Educação vai recomendar aos alunos das escolas municipais a usarem o item de proteção individual em todos os ambientes escolares. Entre abril e maio, o número de casos confirmados em escolas (municipais, estaduais e privadas) saltou de 4 para 169”, acrescentou o Paço.

“Se a pessoa não quiser usar, que saiba que o risco (de infecção) aumentou. O Inverno piora a situação. As pessoas ficam mais resfriadas, pelo frio as salas ficam fechadas e o vírus circula muito mais. Vou pedir para os meus filhos irem para a escola de máscara. Eles também não estavam usando, mas amanhã (hoje) vão voltar a usar. Eu também passarei a usar máscara nas minhas agendas”, comentou o prefeito.

Orlando também informou que o Comitê de Combate ao Coronavírus da cidade vai voltar a se reunir todas as quintas-feiras para acompanhar o andamento da pandemia. “Tivemos uma reunião no início da tarde (ontem) e decidimos pela orientação do uso de máscara em todos os lugares públicos. Mas, claro, se os indicadores continuarem subindo, não está descartada a obrigatoriedade”, comentou o prefeito.

De acordo com dados do último boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura, no dia 14 de maio, São Bernardo acumulava 127.698 casos de Covid durante a pandemia e 3.620 mortes em razão da doença. A taxa geral de ocupação de leitos na rede pública é de 50%, sendo que 80% das vagas nas enfermarias e 20% nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) estão ocupadas.



Escola municipal de São Caetano suspende aulas por alta de casos

Surto de casos de Covid na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Ângelo Raphael Pellegrino, em São Caetano, fez com que a Prefeitura suspendesse as aulas presenciais na unidade. De acordo com a administração municipal, oito professores foram infectados, o que inviabilizou a continuidade das atividades.

Em sua página na internet (arpellegrino.com.br), a direção da escola expõe comunicado e explica que as aulas presenciais estão suspensas até hoje e devem voltar normalmente na segunda-feira. No site o aluno é direcionado para a página com o conteúdo on-line.

O Diário mostrou ontem que a EE (Escola Estadual) Educador Pedro Cia, no Parque Miami, em Santo André, também está com aulas suspensas em razão de alta no casos de Covid. Na unidade já são 18 pessoas infectadas, sendo dez da equipe de trabalhadores da escola (professores e funcionários) e oito alunos. As aulas presenciais na escola devem retornar na terça-feira.