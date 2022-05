Dirigente do Fed diz preferir altas de juros de 50 pontos-base nos EUA

19/05/2022 | 10:58



A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em Kansas City, Esther George, disse nesta quinta-feira, 19, que se sente "confortável", no momento, com aumentos de juros de 50 pontos-base.

"Precisaríamos ver algo muito diferente para apoiar altas de juros maiores", disse George, ao ser perguntada sobre a hipótese de ajustes de 75 pontos-base, em entrevista à emissora americana CNBC.

Esther George, que tem direito a voto nas reuniões de política monetária do Fed este ano, comentou também que a inflação nos EUA está muito alta e que elevações de juros são necessárias.

Ela demonstrou confiança de que o Fed será bem-sucedido no combate à inflação, mas ressaltou que é difícil saber o quanto mais será preciso apertar a política monetária.

Disse ainda que o Fed não sabe o que seria uma taxa de juros neutra. "Não tenho certeza se escolher um número em torno de neutro tem valor na definição de juros", ponderou ela. "É melhor ver os efeitos da política" monetária, acrescentou.