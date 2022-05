Amanda Oliveira é a nova diretora financeira da Ingram Micro Brasil

Da Redação, com assessoria

19/05/2022



Amanda Oliveira é anunciada como nova diretora financeira da Ingram Micro Brasil. A nomeação faz parte de uma estratégia para consolidar a posição de business partner da distribuidora junto às revendas, reforçando o pacote de soluções financeiras da companhia e colaborando com o crescimento ágil e sustentável dos parceiros de negócio.

Amanda chegou à Ingram Micro Brasil em 2020, no auge da pandemia de covid-19, com o desafio de liderar remotamente a área de controladoria em um momento de forte expansão dos negócios. À época, sua missão foi estabelecer processos robustos de governança, controles e melhores práticas de mercado. Em novembro de 2021, participou ativamente da aquisição da BRLink, iniciativa que colocou a empresa em uma posição competitiva e estratégica para a expansão do portfólio de soluções e serviços.

“Estamos crescendo exponencialmente ano após ano. Entre minhas prioridades, está garantir a sustentabilidade e potencialização deste processo. Ainda há muito a se fazer e, no nosso mercado, é fundamental estar sempre um passo à frente. Por isso, temos atuado na estruturação de equipes multidisciplinares direcionadas à avaliação das melhores oportunidades de crescimento”, destaca a nova diretora financeira da Ingram Micro Brasil.

Amanda, que reportará diretamente a Flávio Moraes, VP & Brazil Chief Executive da Ingram Micro, irá liderar as equipes das áreas de tesouraria, controladoria, planejamento financeiro e tributário, impostos diretos, indiretos e pricing. Ainda será responsável pela nova linha de crédito da empresa aos parceiros. “Ela possibilitará à Ingram Micro Brasil expandir as ofertas para o segmento de Enterprise, Managed Service Provider (MSP) e serviços, além de consolidar a companhia no mercado de PME. Queremos dispor dos melhores produtos financeiros, mas também garantir uma experiência diferenciada aos nossos parceiros com opções voltadas a cada segmento”, informa.