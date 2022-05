Toda Paranapiacaba. 25 atrações, 12 serviços. Dois museus, trilhas, água... ...e o Pau da Missa

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/05/2022



Impossível num único dia percorrer todos os pontos de Paranapiacaba. Daí as hospedarias e as muitas opções de refeições gostosas – e baratas – que funcionam na vila.

De qualquer ponto do Grande ABC, e da Grande São Paulo, é fácil alcançar a vila inglesa, com sua parte elevada chamada de vila portuguesa.

Por este mapa, o visitante se localiza facilmente e retorna ao passado como num passe de mágica. Um aspecto a mais: o ar puro da serra...

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

ROTEIRO. As linhas férreas cortam o distrito andreense. Reparem o início da Estrada do Taquaruçu. Ela vence uma das nascentes formadoras da Represa Billings, margeia o campo do Serrano e aponta para o espigão que divide Santo André de Mogi das Cruzes

No ar, Salomão Ésper

Texto: Milton Parron

No encerramento da série de 12 programas sobre o rádio no Brasil, a presença neste final de semana de Salomão Ésper.

Com participação também na TV, Salomão, fundamentalmente, é um homem do rádio. Começou na década de 40 e se aposentou em 2019.

Salomão chega ao grupo Bandeirantes em 1952, por intermédio da Rádio América, que pertencia a “seo” João Saad. Pouco tempo depois passou para a Bandeirantes onde permaneceu até a aposentadoria acumulando inúmeras funções, inclusive a de diretor superintendente.

As histórias que protagonizou são fantásticas, muitas delas Salomão Ésper relata com minúcias no programa Memória deste final de semana.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memórias Musicais

1 – Uma homenagem ao comunicador Vitor Neto. Ele comanda o programa “Manhã ABC”, de segunda a sexta-feira, das 10h ao meio dia, pela Rádio ABC.

2 – Archimedes Messina, o criador de jingles, gravou um LP. Joia rara descoberta.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 21 de maio de 1972 – ano 14, edição 1848

MANCHETE – Amanhã (22-5-1972), o leite custa mais caro.

NEGÓCIOS – Cheque Ouro é a denominação que o Banco do Brasil deu ao cheque por ele emitido.

SÃO BERNARDO – São Bernardo anuncia a construção de 15 novas escolas. Curso primário (fundamental) nos bairros Jerusalém, Artuélia, Euro, Baeta Neves, Jardim Petroni, Jardim Nazareth, Taboão, Jardim Calux, bairro Assunção e Rudge Ramos. Núcleos de Educação Infantil: Jordanópolis, Vila Tereza, Jardim Ipê, Santo Inácio e Nova Petrópolis.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 21 de maio de 1992 – ano 34, edição 8078

MANCHETE – São Bernardo faz concurso irregular. A constatação é do Cepam (Centro de Pesquisas e Estudos de Administração Municipal). Mais de 17 mil pessoas inscritas para disputar 553 vagas. As irregularidades apontadas: seleção para cargos inexistentes; privilégio a servidores que participam do concurso; falta de clareza nos critérios de desempate

EM 21 DE MAIO DE...

1920 – Há 102 anos hoje completados, nascia Admar Mendes de Campos, em Timburi, interior de São Paulo. Mora em Santo André desde 1945. Advogado, turma de 1956 da Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

O amigo Admar é o mais antigo jornalista do Grande ABC e ofereceu à Memória duas maravilhosas coleções de jornais estudantis andreenses que deixaram de circular e que foram importantes.

Vera Lúcia de Meira Campos, sobrinha do Dr. Admar, cuida com carinho do tio, que está muito bem, lendo sempre as memórias nossas de cada dia.

Prezada Vera, precisamos falar mais da obra de Admar Mendes de Campos, perpetuada nos jornais que ele editou.

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

ADMAR, ANO 102. Notícias do movimento estudantil da virada dos anos 40 para 50

1957 – CNP (Conselho Nacional do Petróleo) autorizava a Refinaria de Capuava, em Mauá, a aumentar sua produção para 31 mil barris no lugar dos 21 mil anteriormente autorizados.

1962 – Inaugurado o novo teatro da Scasa (Sociedade de Cultura Artística de Santo André), o Teatro de Alumínio, na Rua Coronel Alfredo Flaquer, 318.

1967 – Lançada a pedra fundamental da igreja Nossa Senhora do Paraíso, em Santo André.

SANTOS DO DIA

Eugênio de Mazemod

Cristóvão de Magalhães

Manoel Gomes Gonzales e Odílio Daronch. Bem-aventurados

HOJE

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Data proclamada pela ONU em 2002.

Dia da Língua Nacional.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Jumirim, Nantes e Paulistânia.

Pelo Brasil, aniversariam Tombos (Minas Gerais) e Torres (Rio Grande do Sul).

Falecimentos

Santo André

Maria da Penha Silva, 86. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Severino Ferreira Maceno, 91. Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Maria Helena Rossi, 90. Natural de Itatinga (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Florival Victorio Gasparini, 85. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Dirco Perrella, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica

Diadema

Geraldo Silva de Oliveira, 71. Natural de Iapu (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Mauá

Juraci Maria da Silva, 81. Natural de Caicó (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Oride Brolezi Vidal, 76. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no Jardim Santana, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.