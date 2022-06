Corpus Christi em Cunha tem procissão e tapetes de serragem

Redação

Passar o Corpus Christi em Cunha (SP), no interior de São Paulo, é uma boa pedida para quem quer viajar, relaxar e ainda curtir atrações religiosas relacionadas ao feriado. Neste ano, a data será celebrada em 16 de junho.

Corpus Christi em Cunha

A cidade é conhecida por organizar programações tradicionais. Os destaques ficam por conta da procissão (programada para 16/6, às 16h) e dos tapetes de serragem, que são espalhados pelas ruas e exibem belíssimos desenhos católicos.

Os viajantes que pretendem passar o feriado em Cunha também podem aproveitar o passeio para descansar e conhecer os pontos turísticos da região. A dica é se hospedar na Pousada Candeias, que oferece diárias com café da manhã incluso e condições especiais para viagens realizadas de 15 a 19 de junho – os preços dos pacotes partem de R$ 2.560 para duas pessoas.

Com apenas 10 chalés, a Pousada Candeias conta com piscina e opções de trilha pela mata. O empreendimento oferece fácil acesso a bares e restaurantes. Além disso, é possível conhecer locais como Lavandário, Contemplário e Parque Estadual Serra do Mar.

