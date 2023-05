O que fazer em Viena, na Áustria – 23 atrações e dicas incríveis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



11/05/2023 | 13:56



Enquanto os cartões-postais de Paris, Londres e Roma, entre outras metrópoles europeias, vivem no imaginário dos viajantes, muita gente não sabe o que fazer em Viena, mesmo que tenha bastante vontade de montar um roteiro para conhecer a belíssima e imponente capital austríaca.

A boa notícia é que não faltam atrações em Viena, que já foi apontada como o melhor lugar do mundo para viajar. Afinal, há muitos pontos turísticos por lá que podem ser encaixados em um roteiro de até quatro dias, adaptável sem problemas para um pouco mais ou menos tempo, de acordo com suas possibilidades.

O que fazer em Viena

Paulo Basso Jr. Monumento Gloriette, no Schönbrunn, a maior atração de Viena

Imponente e majestosa, Viena mantém até hoje as influências herdadas do período em que foi capital do Império Austro-Húngaro (que dominava desde o norte da Itália até grande parte do Leste Europeu). Nesta época, ficou sob o comando ininterrupto da família Habsburgo por 600 anos, em um reinado que só acabou após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918.

Hoje, basta uma rápida caminhada pelo centro vienense para se deparar com inúmeras referências à corte. São prédios, jardins, igrejas e monumentos construídos pelos monarcas ou em homenagem a eles espalhados por todos os lados de Viena.

Os principais pontos turísticos de Viena estão estrategicamente localizados ao longo do Ring, uma grande avenida circular que, a partir do século 19, substituiu as muralhas do centro histórico.

Além disso, quem vai até lá tem a oportunidade de se entregar ao que há de melhor em cultura no mundo.

Terra de grandes músicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss II, Ludwig van Beethoven e Franz Peter Schubert, e de gênios das artes plásticas como Gustav Klint, Egon Schiele e Oskar Kokoschka, a cidade transborda cultura em museus e salas de espetáculos.

A lista de atrações que não podem ficar de fora de um roteiro em Viena inclui:

Schönbrunn Ringstrasse Hofburg Stephansplatz Rathaus e Parlamento Cafés vienenses Haus der Musik (Casa da Música) Mozarthaus (Casa Museu de Mozart) Ópera de Viena Sala Dourada da Musikverein Albertina Museumsquartier Belvedere Hundertwasserhaus Prater Stadtpark Volksgarten Naschmarkt Vinhedos de Döbling Beethoven Museum Bailes de Viena Compras em Viena Viena com crianças

Abaixo, você verá detalhes de todas elas. Para facilitar sua vida na hora de planejar a viagem, dividi este post nos seguintes tópicos:

Onde fica Viena

21 atrações em Viena

Como economizar nos ingressos

Como chegar a Viena

Transporte em Viena

Quando ir a Viena

Seguro viagem Europa

Chip viagem Europa

Onde comer em Viena

Onde ficar em Viena

Arredores de Viena

Planeje sua viagem para Viena

E aí, pronto para explorar Viena?

Onde fica Viena

Viena é a capital da Áustria, país localizado na região central da Europa. A cidade fica no nordeste austríaco, a 80 km de Bratislava, capital da Eslováquia, e 242 km de Budapeste, na Hungria.

Em seus arredores estão ao menos outros dois destinos famosos da Áustria: Salzburgo, a 295 km, e Innsbruck, a 476 km. Apesar de não ficarem tão próximas, todas as cidades podem ser combinadas em um roteiro pelo país, já que é fácil acessá-las de trem.

21 atrações em Viena

Confira dicas imperdíveis das principais atrações de Viena. Se der para colocar todas no roteiro, melhor. Do contrário, adapte-se às que mais se encaixam no seu perfil de viajante.

1 – Schönbrunn

Paulo Basso Jr. Schönbrunn

O Schönbrunn é o maior ponto turístico de Viena. Trata-se de um palácio grandioso, um pouco afastado do centro da cidade e projetado para ser tão opulento quanto Versalhes, na França.

É possível passar horas no palácio para admirar todas as suas atrações. Schönbrunn, que significa “fonte bela”, abriga um edifício com 1.400 salas, onde é possível fazer tours, além de 14 hectares de jardins e o maior zoológico particular da Europa.

Não deixe de caminhar até o Gloriette, monumento situado em um pequeno monte num dos extremos do jardim principal. Dele, tem-se a melhor vista do Schönbrunn e também de parte da capital austríaca.

Se sobrar tempo, não vá embora de lá sem provar um apfelstrudel (torta de maça) no café do palácio.

Endereço : Schönbrunner Schloßstraße 47

: Schönbrunner Schloßstraße 47 Horário de funcionamento: Diariamente, das 9h às 17h

2 – Ringstrasse

Paulo Basso Jr. As principais atrações de Viena ficam no Ring, como o Parlamento

Antes de se consolidar como a capital da Áustria, após a Segunda Guerra Mundial, Viena foi a região mais importante do Império Austro-Húngaro e, consequentemente, uma das maiores e mais relevantes cidades do mundo. Até hoje, quem a visita dá de cara com construções majestosas, que remetem ao período da realeza com muita sofisticação.

Assim como outras cidades medievais, Viena foi cercada por uma muralha durante muito tempo. Com o passar dos anos, ela começou a se expandir e a parede foi derrubada. Em seu lugar, surgiu a Ringstrasse, uma sequência de várias avenidas que forma uma espécie de anel (ring, em alemão) em torno da antiga região murada.

Boa parte dos pontos turísticos, cafés, museus e restaurantes badalados de Viena estão nesse perímetro. Ali, o glamour é uma regra, já que a região sempre foi habitada pela alta sociedade, que não economizou na hora de investir em construções e praças charmosas.

3 – Hofburg

Paulo Basso Jr. Vestido de noiva de SIssi

Uma das edificações mais famosas do Ringstrasse é o Hofburg, que atrai olhares graças à fachada trabalhada e repleta de obras esculpidas. Com uma área total de 240 mil m² e mais de 2,6 mil cômodos, o palácio é formado por 18 prédios construídos ao longo dos anos pela dinastia dos Habsburgo.

Lá, é possível conhecer um pouco mais da vida de uma das personalidades mais famosas de toda a Áustria, a imperatriz Isabel, mais conhecida como Sissi.

O Sissi Museum conta um pouco da história da mulher que revolucionou alguns hábitos da corte por ser independente e contrariar certos protocolos imperiais.

Outro museu que vale a visita por lá é o de Carruagens Imperiais. Diversos veículos estão em exposição e revelam toda a opulência da corte vienense em outros tempos.

Endereço do Sissi Museum : Michaelerkuppel, 1010

: Michaelerkuppel, 1010 Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h às 17h

4 – Stephansplatz

Ainda no Ring, vale a pena ir à Stephansplatz para conhecer a bela catedral da praça, chamada Stephansdom. Erguida em estilo gótico e com uma torre com 137 metros de altura, a igreja pode ser vista de diversas partes da região central de Viena, com destaque para o seu famoso telhado formado por 250 mil azulejos. No interior, em algumas épocas do ano, rolam concertos e shows iluminados.

Depois, explore os calçadões de lojas que cercam as redondezas. Quem quiser comer na rua pode experimentar um dos hot-dogs clássicos do quiosque Bitzinger – a opção recheada com queijo é deliciosa.

5 – Rathaus e Parlamento

Divulgação Rathaus

A fachada de cinco torres, entre as quais se destaca uma central, tudo em estilo gótico, marca a prefeitura de Viena, chamada de Rathaus. Nos meses mais quentes do ano, é comum se deparar com eventos nos jardins que ficam à sua frente.

Dali, vale a pena caminhar até o prédio do Parlamento de Viena, uma das tantas edificações imponentes da cidade.

6 – Cafés vienenses

Paulo Basso Jr. Café Sacher

Durante a tarde, em meio a um passeio e outro, abra mão de qualquer coisa para visitar alguns dos cafés vienenses. Eles servem desde um simples cafezinho até lanches e bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja.

Entre os cafés mais tradicionais de Viena está o Demel (Kohlmarkt, 14), o favorito de Sissi. Sempre lotado – normalmente, é difícil conseguir uma mesa, mas a espera vale a pena – o local ostenta doces de dar água na boca, expostos em uma belíssima vitrine. Ali, também é possível provar a torta Sacher, uma das maiores tradições de Viena.

A iguaria, que leva chocolate e geleia de damasco, também pode ser encontrada nos restaurantes do chiquérrimo hotel Sacher.

Outros cafés que merecem entrar em um roteiro em Viena são o Julius Meinl am Graben (Graben, 19) e o Cafe Central (Herrengasse 14). Este último, por exemplo, foi bastante visitado por Sigmund Freud, Gustav Klimt, Egon Schiele, Adolph Loss, Gustav Mahler e Leon Trotsky.

7 – Haus der Musik (Casa da Música)

Explorar a herança musical de Viena, que se mantém atual até hoje, é algo que dita o roteiro de muitos viajantes pela Áustria. O Museum Haus der Musik (Casa da Música), por exemplo, reúne exposições interativas que abordam desde a carreira de grandes compositores até a física por trás das canções.

O grande destaque do prédio é a escadaria que recria as teclas de um piano, soando notas diferentes a cada degrau.

Endereço : Seilerstätte 30

: Seilerstätte 30 Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h às 22h

8 – Mozarthaus (Casa Museu de Mozart)

Os fãs de música clássica também podem fazer uma visita à Mozarthaus, uma das 14 casas de Wolfgang Amadeus Mozart em Viena (ele se mudou muitas vezes por conta de instabilidades financeiras). Foi ali que ele compôs Le nozze di Figaro, um de seus maiores clássicos. Atualmente, o local reúne um acervo bastante completo a respeito do artista.

Endereço : Mozarthaus, Domgasse 5

: Mozarthaus, Domgasse 5 Horário de funcionamento: De terça-feira a domingo, das 10h às 18h

9 – Ópera de Viena

Paulo Basso Jr. Ópera de Viena

Para entrar de vez na onda musical de Viena, faça uma reserva (com boa antecedência) para assistir a uma apresentação na sofisticada Ópera de Viena, a Wiener Staatsoper.

O prédio, construído entre os anos de 1861 e 1869 a pedido do imperador Francisco José, foi o primeiro erguido no atual Ring após a demolição das muralhas que protegiam o centro de Viena. A obra, em estilo neorrenascentista, foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial e reconstruída ao longo de dez anos.

Os maiores espetáculos da ópera são realizados geralmente entre 18h e 20h, mas muito antes disso é comum ver uma grande fila se formar na lateral da Staatsoper. São os turistas e, principalmente, os cidadãos vienenses em busca de um dos sempre disputados ingressos que dão direito a assistir às maiores produções de ópera, opereta e balé do mundo por preços mais em conta.

Esses ingressos, que podem ser achados até por € 10, são vendidos apenas no dia da apresentação e dão acesso a um local em que todos ficam em pé. . A temporada costuma rolar de setembro a junho.

Endereço: Opernring 2

10 – Sala Dourada da Musikverein

DepositPhotos Sala Dourada da Musikverein

Outro programa divertido é ir a um show de música clássica na sala Golden Hall (Sala Dourada) do Musikverein. Adornado com detalhes dourados e pinturas no teto, o local é palco do tradicional concerto de Réveillon da orquestra filarmônica de Viena. A apresentação é tão famosa que ganha espaço em canais de televisão de todo o mundo, incluindo o Brasil.

Endereço: Musikvereinspl. 1

11 – Albertina

Se a herança musical de Viena encanta, o mesmo pode ser dito das artes plásticas. Há muitos museus entre os pontos turísticos da capital austríaca.

Um que vale a visita é o Albertina, que conta com um excelente restaurante chamado DO & CO, exibe obras de grandes artistas, como Pablo Picasso, Edvard Munch, Marc Chagall e Albrecht Dürer.

Endereço : Albertinapl. 1

: Albertinapl. 1 Horário de funcionamento: De quarta e sexta-feira, das 10 às 21h, e nos demais dias da semana e do fim de semana, das 10h às 18h

12 – Museumsquartier

Paulo Basso Jr. Museumsquartier

Na hora de listar o que fazer em Viena, não deixe de incluir no roteiro o Museumsquartier. Trata-se de um “quarteirão de museus” com 55 mil m², por onde se espalham salas de exposição que reúnem obras dos mais variados estilos.

Um dos destaques do espaço é o Leopold Museum. Nele, é possível ter uma visão clara do que foi o movimento da Secessão, liderado por Gustav Klimt, para romper com as barreiras acadêmicas nas artes. O local também é palco de parte da coleção do artista Egon Schiele, cujas obras têm estilo inspirado em Klimt.

Quem atravessa o pátio central do Museumsquartier dá de cara com o Mumok, voltado para a arte moderna. Lá estão representados alguns dos principais nomes do segmento no mundo, como Andy Warhol, George Brecht e Marcel Duchamp.

13 – Belvedere

Paulo Basso Jr. Belvedere

Para tornar a viagem ainda mais inesquecível, não deixe de visitar o Belvedere, um dos principais pontos turísticos de Viena. Trata-se de um palácio barroco que reúne algumas das principais obras da Áustria, como o famoso quadro O Beijo, de Gustav Klimt.

Vale a pena passear por suas lindas salas com calma, observar os detalhes da decoração sofisticada. Depois, ainda dá para relaxar no imenso e colorido jardim que envolve a propriedade, repleto de flores e fontes.

Endereço : Prinz Eugen-Straße 27

: Prinz Eugen-Straße 27 Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h às 18h

14 – Hundertwasserhaus

O arquiteto Friedensreich Hundertwasser revolucionou a arquitetura moderna de Viena. Um de seus prédios mais conhecidos na cidade é o Hundertwasserhaus, um edifício popular com projeto ousado e erguido após grande polêmica com a prefeitura.

Quem vê de fora se depara com uma fachada repleta de curvas, sem padrão, com cores e plantas em destaque. O chão também não é linear, como pode ser visto na lojinha que funciona no térreo. Os apartamentos do Hundertwasserhaus são particulares e não estão abertos a visitação.

Endereço: Kegelgasse 36-38

15 – Prater

Paulo Basso Jr. Prater

O Prater é um grande parque de diversões, que, como tudo em Viena, tem muita história para contar. A principal atração do local é a roda-gigante construída entre 1896 e 1897 e ainda na ativa, com vagões vermelhos.

Você não paga nada para entrar no parque, mas o acesso às atrações é cobrado à parte. Vale a pena ir lá, nem que for para provar um hot-dog nas barraquinhas.

Endereço : 1020 Vienna

: Horário de funcionamento: Diariamente, das 11h às 23h

16 – Stadtpark

Paulo Basso Jr. Estátua de Strauss no Stadtpark

O parque mais visitado por turistas na região central de Viena é o Stadtpark. Localizado às margens do Ring, tem muito monumentos a artistas importantes que fizeram a história vienense, como a estátua dourada de Johann Strauss II tocando violino. Ela fica bem na entrada do parque e é uma parada obrigatória para fotos, pois se trata de uma das maiores atrações de Viena.

17 – Volksgarten

A área verde pública mais antiga de Viena é o Volksgarten, ou Parque do Povo. Aberto em 1820, o espaço conta com jardins clássicos, com canteiros de rosas e uma fonte em homenagem à imperatriz Sissi.

18 – Naschmarkt

O Naschmarkt é um mercado de rua onde é possível saborear iguarias típicas de Viena. De joelho de porco a frutas, azeitonas e doces, você encontra um pouco de tudo nas 120 barraquinhas montadas por lá.

De quebra, há bons restaurantes e cafés nos arredores. Vale a pena em qualquer hora do dia.

Endereço : Entre a Karlsplatz e a Kettenbrückengasse

: Entre a Karlsplatz e a Kettenbrückengasse Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, e de sábado, das 6h às 18h

19 – Vinhedos de Döbling

Divulgação Vinhedo nos arredores de Viena

Quem tiver um tempinho para explorar os bairros mais afastados de Viena pode programar uma visita ao 19º distrito da cidade, conhecido como Döbling. A região é famosa pela produção de vinhos – a capital austríaca é a única metrópole da Europa que fabrica a bebida fora da área rural.

Ali, dá para visitar vinícolas ou apenas ir a tabernas, no fim da tarde, para degustar bons rótulos. Em geral, os brancos locais são os mais pedidos.

20 – Beethoven Museum

O Döbling também foi lar de um dos músicos mais ilustres de todos os tempos: Ludwig van Beethoven, que nasceu em Bonn, na Alemanha, mas tem sua história tão ligada a Viena que conta até com um roteiro repleto de atrações na cidade.

Um dos destaques é o Beethoven Museum, que reúne itens pessoais do artista em uma de suas antigas casas, é possível aprender mais sobre sua trajetória e ver como ele lidava com os problemas de audição.

Em determinados pontos do tour, o visitante observa artimanhas desenvolvidas pelo compositor, como uma redoma em volta do piano e um dispositivo que, quando posicionado em pontos determinados da cabeça, aumenta a audição por meio de vibrações.

Endereço : Probusgasse 6

: Probusgasse 6 Horário de funcionamento: De terça-feira a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h

21 – Bailes de Viena

Paulo Basso Jr. Exterior da Ópera de Viena

A capital austríaca promove dezenas de bailes importantes todos os anos. Entre eles destaca-se o Baile da Filarmônica de Viena, realizado na Sala Dourada do Musikverein, famosa no mundo inteiro por servir de palco para o famoso concerto de Ano-Novo.

Outro que vale a pena ficar de olho é o Baile de Johann Strauss, no Kursalon, com seu grande terraço voltado para o parque da cidade, onde os irmãos Strauss ganharam prestígio

Por fim, há o Life Ball, o mais frequentado por celebridades e top models da cena europeia.

22 – Compras em Viena

Paulo Basso Jr. Calçadão no centro de Viena

Na hora de fazer compras em Viena, vale saber que o centro da cidade é cortado por uma artéria chamada Mariahilfer Strasse. Nesta avenida, há diversas lojas. muitas delas de grife.

Ainda na região, vale a pena dar um pulo nas ruas Kohlmarkt e Graben, que reúnem marcas como Burberry, Cartier, Giorgio Armani, Hermes e Tiffany & Co.

Ao lado, a área batizada de Goldenes Quartier abriga lojas de marcas como Bambini, Roberto Cavalli, Alexander McQueen, Miu Miu, Valentino e Prada. Esta última, por sinal, é enorme.

23 – Viena com crianças

Paulo Basso Jr. Labirinto do Schönbrunn

Muita gente se pergunta se vale a pena ir com crianças para Viena, e a resposta é: sim. Há muito o que fazer com os pequenos por lá.

Um roteiro com crianças em Viena pode incluir visitas a destinos como o Museu das Crianças do Schönbrunn (que também conta com um labirinto e um zoológico no jardim), o Zoom Kindermuseum, localizado no Hofburg, e o Museu de História Nacional (Naturhistorisches Museum), com seus fósseis de animais extintos, como pterodáctilos.

No inverno, a dica é se divertir na pista de patinação no gelo que é montada na Rathausplat, a praça que fica em frente à prefeitura. Nesta época do ano também rola o Mercado de Natal de Viena, um dos melhores da Europa.

Como economizar nos ingressos

Paulo Basso Jr. Palácio Hofburg

Uma boa dica para economizar nos ingressos na hora de montar um roteiro em Viena é adquirir um Vienna Pass.

Trata-se de um cartão que permite acesso com desconto a mais de 60 atrações da cidade, incluindo os palácios Schönbrunn, Hofburg e Belvedere, o ônibus turístico, a Catedral e a Casa de Mozart.

O valor do passe, que parte de R$ 503,5 para adultos e R$ 260,4 para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos (menores de 6 anos não pagam), compensa muito em relação aos preços individuais caso visite quatro ou mais pontos turísticos de Viena. Isso sem contar o transporte ilimitado de ônibus durante o tempo de vigência do cartão, que é uma mão na roda.

De quebra, o Vienna Pass garante entrada preferencial em diversas atrações. Assim, você também ganha tempo.

Como chegar a Viena

Não há voos diretos do Brasil para Viena, mas o aeroporto local está conectado às principais capitais europeias, como Madri e Lisboa.A extensa malha rodoviária do Velho Continente também facilita o acesso a região. É muito comum, por exemplo, combinar uma viagem entre Munique, a terra da Oktoberfest, na Alemanha, e a capital austríaca.

O mesmo vale para Budapeste, na Hungria, e Bratislava, na Eslováquia, ambas ligadas a Viena por cruzeiros de barco que, em poucas horas, singram as águas do Rio Danúbio.

Transporte em Viena

Paulo Basso Jr. Bonde em Viena

Uma vez na capital austríaca, vale a pena se transportar de bonde e metrô. Viena também é muito plana, o que favorece caminhadas e passeios de bicicleta.

Outra dica é fazer passeios em ônibus turísticos, no esquema hip on hip off, no qual você pode descer quantas vezes quiser ao longo do dia e voltar em outro ônibus. É excelente para quem tem menos tempo para visitar as principais atrações.

Quem quiser viajar pela Áustria rumo a destinos como Salzburgo ou Innsbruck pode usar o trem ou alugar um carro, para tornar a viagem ainda mais cômoda e incluir paradas pelo caminho.

Quando ir a Viena

Divulgação. Vale a pena incluir a Ópera na lista de o que fazer em Viena

As atrações de Viena se destacam em todos os meses do ano, mas é no período do verão que a capital da Áustria fica mais atraente aos turistas. O período é ideal para visitar as atrações do Ring, os parques e os museus locais.

No entanto, nessa época, os espetáculos de ópera, por exemplo, sofrem uma pausa para que os artistas possam aproveitar as férias.

Por isso, setembro é o mês ideal para visitar a cidade. O clima de outono é agradável e recomeça a temporada na Staatsoper, que vai até o fim da primavera, em junho. O Réveillon vienense também é disputado por causa do Concerto de Ano-Novo.

Seguro viagem Europa

O seguro viagem é obrigatório na maior parte dos países da Europa. A dica é contratar o pacote com antecedência para aproveitar promoções e tarifas mais atrativas.

Este comparador online analisa, de uma só vez, os preços das principais operadoras do mercado. Assim, você ganha tempo e fecha o contrato com mais segurança.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom abaixo têm 15% de desconto.

Chip viagem Europa

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para a Europa ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Onde comer em Viena

A gastronomia da Áustria é uma atração à parte. Os pratos típicos do país são o wienerschnitzel (escalope de porco ou vitela à vienense) e o tafelspitz (cozido de carne de vaca com batata e legumes).

Na hora da sobremesa, peça a torta de maçã apfelstrudel ou uma sachertorte (torta de chocolate com geléia de damasco).

Confira algumas dicas de restaurantes em Viena:

Plachuttas Gasthaus zur Oper

View this post on Instagram A post shared by Plachutta Restaurants (@plachuttarestaurants)

Quem deseja provar o melhor wiener schnitzel de Viena pode ir direto para o Plachuttas Gasthaus zur Oper. O local é muito procurado por turistas e locais e, por isso, vale a pena fazer reserva.

DO & CO Albertina

View this post on Instagram A post shared by @docoalbertina

O restaurante do museu Albertina esbanja classe. O cardápio é bem variado, com clássicos da gastronomia local e receitas internacionais, incluindo sushi.

Vestibül

View this post on Instagram A post shared by Restaurant Vestibu¨l (@vestibuel.restaurant)

O Vestibül fica situado na entrada do Burgtheater, um dos locais que organiza bailes em Viena. A história da construção e a sofisticação de pratos como o caviar de truta, os escargots e a sopa de lagosta criam uma atmosfera única.

Motto am Fluss

View this post on Instagram A post shared by Motto am Fluss (@mottoamfluss)

À primeira vista, o edifício do Motto am Fluss parece um barco sobre o canal do Rio Danúbio. Mas, pode acreditar: há um excelente restaurante no primeiro andar, com móveis venezianos da década de 1950 e pratos de alta gastronomia feitos com ingredientes orgânicos.

Onde ficar em Viena

O Innere Stadt, ou Primeiro Distrito, é o melhor lugar para ficar em Viena. Ali você estará próximo às principais atrações do Ring, como o Hofburg, a Catedral Stephansdom e o museu Albertina. Isso o fará economizar bastante com transporte.

Outra boa opção é o Landstrasse, ou Terceiro Distrito. A região é um pouco mais calma que o Ring e concentra lindos pontos turísticos, a exemplo do Belvedere.

Também vale considerar o Leopoldstadt (Segundo Distrito), sobretudo na região do Prater, e o Wieden (Quarto Distrito). Neste último caso, a dica é ficar perto do Naschmarkt, onde há também uma estação de metrô.

Confira minhas dicas de hotéis em Viena:

Hotel Nestroy

Os quartos são equipados com TV LCD e oferece acesso gratuito à internet wi-fi. O hotel tem ainda sauna seca e uma academia de ginástica e está próximo dos principais pontos turísticos da cidade. É uma boa opção para se hospedar com conforto sem pagar o preço de um cinco estrelas.

—

arte Hotel Wien Stadthalle

View this post on Instagram A post shared by arte Hotel Wien (@arte.hotel.wien.stadthalle)

Para quem procura uma boa relação custo-benefício, este é um dos hotéis econômicos de maior qualidade de Viena. Tem estilo butique e fica bem localizado, perto de uma estação do metrô. Os quartos são pequenos, porém confortáveis.

—

Wombat’s City Hostel Vienna Naschmarkt

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por wombatshostels (@wombatshostels)

Ótima opção para quem quer gastar pouco. Este albergue tem quartos confortáveis e fica bem localizado, em frente ao Naschmarkt, um dos principais mercados de rua de Viena, e pertinho de uma estação de metrô. Tem bons quartos individuais com banheiro, caso prefira algo mais privativo.

—

Andaz Vienna Am Belvedere

View this post on Instagram A post shared by Andaz Vienna Am Belvedere (@andazvienna)

O prédio do Andaz Vienna Am Belvedere chama atenção pelo visual, com janelas que se estendem do chão até o teto. O sofisticado hotel-butique oferece acomodações modernas e conta com um belíssimo bar panorâmico no último andar, chamado Aurora.

—

Hotel Sacher

View this post on Instagram A post shared by Sacher (@sacherhotels)

Extremamente luxuoso e localizado na cara do gol, no Ring, o Hotel Sacher é uma das opções de hospedagem mais elegantes de Viena. Vale a pena visitar o Grüne Bar, que serve menus degustação, pratos à la carte e a famosa torta Sacher.

—

Outros hotéis em Viena

O prêmio World Best Awards, da prestigiada publicação de turismo Travel + Leisure, selecionou os melhores hotéis de Viena para quem busca luxo e sofisticação. Entre eles estão o Andaz Vienna ann Belvedere e o Hotel Sacher, listado acima. Clique nos nomes para conferir mais detalhes dos outros:

As opções abaixo também são recomendadas para quem procura onde ficar em Viena.

—

Arredores de Viena

Viena costuma ser a porta de entrada para os brasileiros que vão à Áustria, mas vale a pena explorar outras cidades do país a partir da capital. Para isso, o mais recomendado é deslocar-se de trem ou fazer excursões. Outra boa opção é alugar um carro (confia os preços neste comparador online) e montar o roteiro ao seu tempo.

Um bom roteiro pela Áustria deve incluir, além da capital visitas a pelo menos dois locais: Salzburgo e Innsbruck. Veja abaixo detalhes de ambos os destinos.

Salzburgo

Paulo Basso Jr. Fortaleza Hohensalzburgo vista desde o Jardim Mirabel

Todos os anos, turistas de várias partes do mundo vão até Salzburgo, a quase 300 km de Viena, para conhecer tanto o apartamento onde Mozart nasceu, em 1756 na Getreidegasse, 9, quanto o que ele viveu dos 16 aos 22 anos, na Marketplatz, 8. Ambos viraram museus, sendo que o primeiro tem um estranho conceito modernista e o segundo é muito interessante, pois reúne instrumentos originais do compositor – entre eles seu célebre piano de martelo.

O passeio “musical” por Salzburgo tem, ainda, outras paradas obrigatórias. Entre elas, a estátua de Mozart, na praça homônima, erguida em 1842. Ali pertinho, se encontra o edifício conhecido como Nova Residência, onde um carrilhão toca melodias do filho ilustre da cidade três vezes por dia.

E no meio de tudo isso surge a Catedral de Salzburgo, cuja fachada insossa engana os visitantes. Por dentro, a igreja é linda. E lá está a fonte onde Mozart foi batizado e o imenso órgão que ele tocou na juventude, durante inúmeras missas.

A cidade oferece diversas outras atrações, sendo que a principal delas é a Fortaleza Hohensalzburgo, o maior e o mais bem conservado castelo da Europa Central. Outro ponto turístico é a Getreidegasse que, mais do que a rua onde Mozart nasceu, é um dos centros comerciais mais atraentes da Áustria.

Do outro lado do simpático riozinho que corta a cidade, próximo à estação de trem, fica o magnífico Jardim Mirabel. O palácio e as flores que o ornamentam fizeram parte da famosa cena do filme A Noviça Rebelde, de 1965, em que a personagem Maria e algumas crianças dançam e cantam a música Dó-Ré-Mi. Há até tours na cidade ligados ao longa.

Innsbruck

Paulo Basso Jr. Innsbruck fica nos Alpes

Além de Viena e de Salzburgo, uma viagem à Áustria precisa incluir a singela Innsbruck. Encravada entre a Itália e a Alemanha, em um vale no meio dos Alpes e a duas horas de trem de Salzburgo.

Innsbruck mais parece uma cidade de brinquedo. Os prédios baixos e coloridos, com telhados que poderiam ter sido desenhados por um pintor, compõem com perfeição a abençoada paisagem local, sempre marcada ao fundo pela presença das montanhas.

Entre as atrações turísticas da cidade estão uma imensa rampa de esqui, chamada Bergisel, o Goldenes Dachl, um telhado de ouro situado em uma das edificações no centro da cidade, a Stadtturm, torre construída por volta de 1440, a Heblinghaus, casa burguesa do século 15 que mistura estilos gótico e barroco, e o Hofburg, palácio imperial de decoração rococó que abriga salas imponentes e obras de arte.

Aproveite também para caminhar pela Maria-Theresien Strasse. Nesta rua, símbolos tradicionais da capital do Tirol, como o Triumphpforte, arco do triunfo feito em 1765 pelo imperador Leopoldo II, e a Anansäule, uma fonte com a imagem de Sant’Ana, convivem em harmonia com lojas de grife e galerias modernas.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA VIENA

Paulo Basso Jr. Viena é uma das cidades mais lindas do mundo

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Áustria e sua linda capital, Viena, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Viena, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.

Reserva de hotéis em Viena

A oferta de hotéis em Viena é ampla e vai desde campings, pousadas e bed and breakfasts até resorts luxuosos. No Booking.com, dá para ver preços, fotos e, o principal, a opinião de pessoas que já ficaram no estabelecimento. A partir daí, fazemos reservas antecipadas com poucos cliques e só temos o valor descontado do cartão de crédito quando chegamos ao destino, o que torna tudo muito mais fácil.

Clique aqui para pesquisar e reservar hotéis.

—

Passagem aérea para Viena

Quando pesquisamos passagens aéreas para destinos da Europa, como Viena, usamos o site Skyscanner. Motivos para isso não faltam. Para começar, ele analisa as principais companhias aéreas de uma vez e apresenta na tela os melhores valores. Além disso, dá para procurar por tempo de voo, conexão, analisar os preços mais baixos em um determinado período e até receber alertas caso novas ofertas apareçam.

Clique aqui para pesquisar passagens aéreas.

—

Aluguel de carro em Viena

Viena conta com muitas locadoras de carro. Em vez de pesquisar uma por uma, porém, use o site Mobility. Com uma única pesquisa, ele compara as melhores opções no Velho Continente e exibe na tela os valores mais em conta. Dá para selecionar o tipo do veículos, escolher o seguro, apontar o local exato de retirada, devolver em outra cidade e muito mais.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.

—

Tours, ingressos e transporte em Viena

O site Civitatis permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da Europa, como Viena, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

—

LEIA MAIS: