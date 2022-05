Inscrição para curso de jardinagem inicia nesta segunda em Ribeirão Pires

Da Redação



16/05/2022 | 09:54



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Sapis (Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social), está com inscrições abertas para o PFLIP (Programa de Fortalecimento Local em Inclusão Produtiva) do SEBRAE em parceria com o SENAC. O programa, voltado para maiores de 18 anos, será executado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social Jardim Caçula), localizado à Rua Fagundes Varela, 7 – Jardim Caçula.

Os interessados no curso de “Jardinagem – Formação Básica” devem efetuar inscrição presencial no CRAS Caçula, no período de 16 a 20 de maio, das 9h às 17h, mediante apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

As vagas são limitadas e gratuitas, o curso terá início dia 30 de maio. Mais informações, a Prefeitura pede que os moradores entrem em contato pelo telefone (11) 4828-1327 ou (11) 96378-1766 (WhatsApp).