Operação Inverno começa nesta terça-feira em Diadema

Da Redação



16/05/2022 | 09:31



O anúncio da chegada de uma grande massa polar à região, nesta semana, motivou Diadema a convocar secretarias e entidades parceiras para iniciar mais cedo a Operação Inverno deste ano. A Operação terá apoio do SAMU, da Guarda Municipal, da Defesa Civil e das duas entidades que provém acolhimento às pessoas em situação de rua na cidade, a ONG MAI e a Transitória Casa do Caminho, que vão compor equipes de abordagem noturna em 16 pontos já mapeados de concentração dessa população. A abordagem ocorrerá já a partir desta terça-feira (17), entre 18h e 22h, sempre que a previsão do tempo apontar temperaturas abaixo de 13º.

"Graças a este trabalho, não tivemos nenhuma morte por conta do frio nos últimos anos," comemorou Zuleica Maria da Silva, secretária-adjunta da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Serão ofertadas 20 vagas a mais além das 70 já oferecidas diariamente nas duas casas de acolhimento da cidade, elevando o total para 90 vagas. As equipes de abordagem sairão às ruas para oferecer cobertores e sensibilizar a população de rua a aceitar o acolhimento. O acesso aos albergues, que normalmente é feito até as 19h, será estendido até as 23h, para receber com banho quente e alimentação todos aqueles que aceitarem acolhida. A população também pode entrar em contato caso testemunhe alguma pessoa em situação de rua passando muito frio, desacordada ou ferida: os número 192 (SAMU) e 0800-770 5559 (GCM) estarão à disposição 24h para fazer esse socorro.

"Esse aumento de vagas deve ser suficiente, em um primeiro momento, mas, havendo a necessidade, está prevista a criação de mais vagas em outros equipamentos públicos da prefeitura," afirmou Zuleica. "Nosso objetivo é salvar vidas."

SERVIÇO:

Centro POP - Centro de Referência à População em Situação de Rua (acolhimento diurno de segunda a sexta, das 8h às 17h): Av. Antônio Piranga, 1.088 - Centro

ONG MAI (acolhimento noturno, até 19h/23h): Rua 9 de Julho, 50 - Canhema

Transitória Casa do Caminho (acolhimento noturno, até 19h/23h): Rua Vicente Adamo Zara, 230 - Centro

Operação Inverno: 192 / 0800-770-5559 / 4043-6330