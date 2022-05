Samara Felippo cai em golpe e alerta os fãs nas rede sociais

16/05/2022 | 09:10



Parece que não são só os anônimos que acabam caindo em golpe, os famosos também! E Samara Felippo é a prova disso porque a atriz foi até as suas redes sociais no último domingo, dia 15, para desabafar e denunciou que foi vítima de um golpe após fazer compras de mercado em um aplicativo.

Minha compra foi roubada!!! Ele levou toda minha compra!

Infelizmente, Samara Felippo não recebeu as suas compras como solicitado e no lugar delas recebeu as sacolas só que uma garrafa de água para dar peso, papel picado junto e vários pedaços de isopor dentro das sacolas.

Com toda a razão do mundo, a atriz ficou extremamente indignada e aproveitou para alertar os seus fãs ao receber os produtos. Samara revelou também que entrou em contato com a empresa e que eles vão devolver o valor da compra.