Moinho do Moulin Rouge tem quarto secreto disponível no Airbnb

Redação

Do Rota de Férias



16/05/2022 | 08:55



O icônico Moinho do Moulin Rouge, em Paris, na França, é lar de um quarto secreto conhecido apenas por um seleto grupo de pessoas. Em uma ação inédita, o local ficará disponível para o público geral por meio da plataforma Airbnb.

A dançarina principal, Claudine Van Den Bergh, abrirá as portas do refúgio e será a anfitriã das três estadias que acontecerão nos dias 13, 20 e 27 de junho. Cada uma delas terá duração de uma noite e receberá dois convidados.

Quarto no Moinho do Moulin Rouge

Situado no coração do bairro de Montmartre, o Moulin Rouge é conhecido como o berço do Cancan francês. O espaço disponível para aluguel foi transformado em um quarto luxuoso, inspirado na Belle Époque. Para recriar os detalhes decorativos e estilo do período, o Airbnb trabalhou com o renomado historiador francês e especialista no século 19, Jean-Claude Yon.

Além de dormir no icônico moinho, aqueles que reservarem o espaço poderão conhecer os bastidores do teatro, fazer uma tradicional refeição francesa com três pratos e ficar nos melhores assentos durante o aclamado show Féerie. Também será possível acessar um camarim com acessórios e trajes típicos, além de curtir o terraço privativo na cobertura, que é o cenário perfeito para um coquetel pós-show.

Os interessados podem fazer as reservas a partir de 17 de maio, às 19h (horário europeu), na página da comodação no Airbnb. O valor é de apenas 1 euro e residentes no Brasil não são elegíveis.

PLANEJE SUA VIAGEM

