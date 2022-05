Testamos: alternativa ao Stanley, copo da Philco mantém bebida gelada por até 5 horas

Bianca Bellucci

16/05/2022 | 08:55



Em meados de 2021, um produto nem tão novo assim chamou a atenção da internet: os copos térmicos da Stanley. Apesar da marca produzi-los há mais de 100 anos, a ideia de manter a bebida fria por horas se tornou motivo de debate nas redes sociais. Uns acharam o máximo, outros, uma piada – e tem o Inimigo Número 1, que não se sente bem estar no mesmo ambiente do copo.

Independentemente da posição, fato é que o produto ganhou espaço nas prateleiras. Tanto é que diferentes marcas começaram a produzir alternativas ao Stanley. Uma delas é a Phlico. A empresa norte-americana oferece os modelos PTH01B (em branco) e PTH01P (em preto) pelo salgado preço sugerido de R$ 289,90.

Desempenho do copo da Philco

O copo térmico da Philco combina parede dupla, camada extra de cobre e isolamento térmico à vácuo. Juntos, os três fatores ajudam a manter a temperatura ideal por mais tempo. Na prática, isso se traduz em cinco horas de bebida gelada – ou até 20 horas, se estiver com gelo – ou duas horas com líquidos quentes.

Outro destaque do produto é a cobertura com efeito anticondensação. Ela impede que a parte externa do copo transpire, evitando aquelas poças de água incômodas que ficam sobre a mesa ou que molham bolsa, mochila e roupas.

Essas características fazem com que o produto seja um bom aliado, principalmente, para manter a água fresquinha – e você hidratado – durante o dia inteiro.

É válido destacar que, nos testes do 33Giga, foram usadas diferentes bebidas para avaliar o desempenho do copo da Philco. Para a temperatura gelada, foram escolhidos água, refrigerante e cerveja. Para a quente, café com leite. Em todos os momentos, o produto cumpriu a preservação térmica prometida.

Raio-X

Copo Térmico Philco

Cores: branco (PTH01B) e preto (PTH01P)

Capacidade: 475 ml

Preservação térmica: até 5 horas para bebidas geladas e 2 horas para quentes

Dimensões (L x A x C em cm): 9,3 x 16,6 x 9,3

Peso: 400 gramas

O que anima: preservação térmica, cobertura com efeito anticondensação, pode ser lavado em lava-louças

O que desanima: preço, peso, garantia curta

Preço sugerido: R$ 289,90

Outros detalhes

A maior polêmica envolvendo o Stanley está no fato de o produto ser mais utilizado com cerveja. O problema é que boa parte dos apreciadores da bebida não costumam deixá-la cinco horas no copo. Mesmo assim, se você faz parte desse grupo, saiba que a Philco traz um abridor de garrafa de aço acoplado na tampa.

É importante, porém, destacar um ponto negativo: o produto é pesado. Com 400 gramas, fica difícil transportá-lo com facilidade em bolsas e mochilas. E mais: não é nem um pouco cômodo carregá-lo por horas em um churrasco ou balada.

Vale ainda destacar que o copo da Philco pode ser lavado em lava-louças e conta com garantia de míseros 90 dias.

