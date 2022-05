Villeroy: BCE terá reunião decisiva em junho em busca de normalização monetária

16/05/2022 | 08:22



O Banco Central Europeu (BCE) terá uma reunião "decisiva" em junho e um verão local "ativo" no processo de normalização monetária, antecipou nesta segunda-feira, 16, o dirigente da instituição François Villeroy de Galhau. "Para combater uma inflação não só mais alta como mais ampla, temos agora de normalizar a nossa política monetária", defendeu, durante evento.

Presidente do Banco da França, Villeroy de Galhau afirmou que o ritmo do aperto será "gradual" e dependerá dos dados macroeconômicos dos próximos meses, mas deve pelo menos levar os juros ao nível neutro. Segundo disse, o BCE pretende monitorar os desdobramentos na taxa de câmbio. "Um euro muito fraco iria contra o nosso objetivo de estabilidade de preços", afirmou.

O dirigente também alertou para o risco de que um sistema global baseado na dominância do dólar seja substituído por uma estrutura fragmentada - por exemplo, com competição entre a divisa americana e o yuan. "Além dessa fragmentação pública - ou geopolítica - existe o risco de fragmentação 'privada' por meio do desenvolvimento desordenado de criptoativos, entre os quais as um tanto equivocadas 'stablecoins'", criticou.