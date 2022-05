Dérek Bittencourt

Ricardo Gonçalves de Melo Souza, mais conhecido como Ricardinho, tem apenas 34 anos. Entretanto, a vida do professor de natação de Santo André e integrante da equipe master da cidade na modalidade é composta por altos e baixos. Quem o vê hoje, à beira ou dentro da piscina, não sabe de seu histórico de superação, inspiração, superstição e fôlego, mesmo que atualmente tenha apenas um dos pulmões com plena capacidade.

Ricardinho ingressou na natação ainda criança, aos 6 anos. Em pouco tempo entrou para a equipe de treinamento. No fim dos anos 1990, passou a disputar provas curtas na antiga piscina do Dell’Antonia, que sequer era coberta. Foi aí que veio o primeiro tombo na carreira: quando tinha 12, seu pai foi embora de casa, fazendo com que Ricardinho e o irmão precisassem buscar trabalho para sustentar a casa. “Tive que abandonar o sonho”, conta. “O tempo passou e ficou essa chama no coração: o que será que teria acontecido se eu tivesse continuado? Era grande a saudade de praticar o esporte que amava.”

Seis anos se passaram e, aos 18, após conseguir encontrar a estabilidade e o equilíbrio financeiro em casa – superando, inclusive, a possibilidade dele e da família perderem a casa –, voltou para as piscinas. Após alguns meses, conseguiu índice para regressar às competições oficiais. Até que, em 10 de junho de 2006, estava de moto, parado em um semáforo da Avenida Faria Lima, e um carro acertou-o por trás, arremessando-o e ferindo-o gravemente. “Fraturei o úmero, três costelas e tive perfuração do pulmão. Fiquei na UTI, em coma, com pulmão artificial, vendo a luz no fim do túnel. Os médicos estavam desenganados, dizendo para que parentes distantes viessem visitar”, recorda. No entanto, seis meses depois de muita luta, ele se recuperou. “Quando a médica assinou minha alta se emocionou, porque não acreditava que conseguiria sair com vida. Respondi que não era uma quedinha que iria me derrubar, não.”

Além das lembranças do acidente e do período no hospital, o andreense teve uma sequela: perdeu 100% da capacidade do pulmão direito. Ainda assim, depois de muita fisioterapia e alguns anos, Ricardinho foi incentivado por um amigo a regressar aos treinos em São Bernardo. Passou no teste e, aos 22 anos, retornou às competições. Mas, a partir de então, em competições de águas abertas, com distância superior a um quilômetro, categoria na qual foi progredindo (chegou a disputar provas de 24 quilômetros) coleciona pódios, troféus, medalhas, histórias e amigos, se ajustando à nova realidade. “Tive que adaptar minha natação. Não consigo fazer apneia, tenho muita dificuldade em fazer o básico, como respirar ‘quatro por um’. Faço respiração curta, mas consegui.”

Em paralelo, cursou educação física e atualmente desempenha a função de professor na piscina onde disputou suas primeiras competições, no Dell’Antonia. Ricardinho orienta crianças de 7 a 12 anos em aulas de iniciação e, por meio de suas memórias e experiências, espera servir como exemplo e inspiração. “Se minha história puder, de alguma forma, tirar alguém da zona de conforto ou salvar a vida de alguém para mudar a realidade, estou satisfeito, essa é minha medalha olímpica. Não abandone os sonhos, senão vai se tornar adulto frustrado. Não temos controle sobre a vida. Eu não tive controle sobre a partida do meu pai e abrir mão do meu sonho, mas enfrentei, ajudando minha família a superar. Aí a vida me deu outra rasteira, me tirando um dos órgãos mais importantes para a natação, mas não desisti e fui fazer provas ainda maiores.”

Mais do que vislumbrar o desempenho das crianças, Ricardinho tem outra meta. “Que lá na frente possam lembrar de que, quando começaram, tinham um professor que não as viam como máquinas de movimentos, mas pessoas. Enquanto a gente olhar para as pessoas como números e logística, não vai dar certo. Precisamos enxergá-las como seres humanos”, encerra.

