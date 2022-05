Joyce Cunha

Da Redação



16/05/2022 | 00:01



As cidades do Grande ABC iniciam hoje a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza). Nesta fase, passam a integrar os grupos prioritários de imunização os profissionais das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do governo estadual, o imunizante contra a Influenza aplicado neste ano é trivalente, composto pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, subtipo Darwin, que causou os surtos da doença registrados no fim do ano passado.

No Estado, a campanha começou no dia 27 março. Já integram os públicos-alvo da vacinação idosos com idade a partir dos 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência, moradores com comorbidades e povos indígenas. Esses grupos continuam sendo elegíveis para a vacinação.

A meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% das populações-alvo. Com baixa adesão dos moradores à vacina, as prefeituras da região estão intensificando a divulgação da campanha por meio de canais oficiais e realizando busca ativa de pacientes cadastrados nas unidades de saúde.

A coordenadora de Imunização de Diadema, Ferla Cirino, indica fatores que influenciam para o atual cenário. “Ainda falta a população se conscientizar da importância da vacina na prevenção de doenças graves como a pneumonia. A desinformação e as fake news são os maiores responsáveis pela baixa adesão”, explicou.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Os moradores que integram um dos grupos prioritários e ainda não foram imunizados devem comparecer às unidades de saúde de seu município levando documento de identificação com foto e, preferencialmente, o Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Profissionais, como professores e trabalhadores do transporte ou forças de segurança, precisam apresentar comprovante de atuação na área.

Em Santo André, as doses da vacina estão disponíveis nas 32 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em São Caetano, além dos postos da Atenção Básica, os moradores podem ser imunizados no Centro Policlínico Gentil Rstom ou no Centro de Especialidades Médicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30, e aos sábados, das 8h às 11h30.

Os moradores de São Bernardo devem comparecer a uma das 33 unidades de saúde da cidade. Os diademenses contam com serviço de imunização nas 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Em Mauá, o atendimento acontece das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, com horário ampliado até 20h nas unidades Flórida, Magini e Zaíra 2. Ribeirão Pires realiza a imunização contra a Influenza das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nas dez UBSs. A unidade central abre aos sábados para a vacinação.

Em Rio Grande da Serra, a vacinação acontece, das 8h às 16h, nas unidades básicas de saúde.