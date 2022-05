Heitor Agrício

16/05/2022



Com 81 dias para terminar o prazo para que os partidos definam e formalizem os nomes dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro, quando o País escolherá presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, o Grande ABC conta com, ao menos, 57 nomes dispostos a concorrer as vagas na Assembleia Legislativa do Estado e Câmara Federal, além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deverá estar novamente na corrida pelo Palácio do Planalto – veja os nomes na arte abaixo.

Os dados foram levantados pelo Diário junto aos diretórios municipais das legendas – vários não responderam. As sete cidades reúnem, neste momento, 35 postulantes ao cargo de deputado estadual, sendo cinco em busca de reeleição, e 22 que concorrem a vagas na Câmara Federal, dois dos quais pretendem alcançar novo mandato, casos de Alex Manente (Cidadania) e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT). Entre os sete municípios da região, São Bernardo aparece com o maior número de postulantes, com 15 pré-candidatos.

Partido que perdeu a Prefeitura para Orlando Morando (PSDB) em 2016, após dois mandatos consecutivos de Luiz Marinho, o PT tem ampla maioria de postulantes aos Legislativos estadual e federal em São Bernardo, com seis nomes pré-confirmados. Já o PSDB, legenda do chefe do Executivo, deve ter apenas a candidatura da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, que busca a reeleição.

O presidente do PT na cidade, Cleiton Coutinho, expressa confiança na reeleição de seus deputados e confia na ampliação no número de representantes da sigla nos Parlamentos estadual e federal. “Estamos com boas expectativas, temos dois parlamentares eleitos no Estado buscando a reeleição e acredito que iremos conseguir, pois ambos fizeram um bom governo. Assim como acreditamos reeleger o Vicentinho e ampliar com o (Luiz) Marinho a representação na Câmara dos Deputados.”

Coutinho acredita que a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes vai mexer com a eleição. “O quadro da disputa para governador do Estado vai evoluir muito na cidade e na região”, apostou o petista.

Se em São Bernardo o partido demonstra otimismo, na segunda maior cidade da região, Santo André, que já foi um dos expoentes sob comando da sigla – cujo nome de maior prestígio foi o do prefeito Celso Daniel, morto em 2002 –, o PT vive processo de encolhimento desde 2018, quando não conseguiu eleger nenhum deputado pela primeira vez na sua história. E, também inédito, a legenda não terá nomes na disputa para deputado estadual ou federal.

Sem quadros de envergadura para disputar o pleito, o presidente do PT em Santo André, Antônio Padre, disse que o PT adotou como estratégia focar no apoio a outras candidaturas da região, principalmente em São Bernardo e Mauá. Padre avaliou que a ideia é atuar para impulsionar nomes que não sejam da cidade, mas que têm domicílio eleitoral na região.

FORA DO PLEITO

Além dos nomes de pré-candidatos já colocados, a pesquisa realizada pelo Diário mostra que, até o momento, 11 diretórios municipais já confirmaram que não têm pretensões de lançar representantes nas urnas. Entre eles está o PSB de Ribeirão Pires, que alega falta de tempo para entrar na empreitada. “Não conseguimos montar quadro, pois reformulamos o diretório há apenas três meses e não teríamos tempo para estruturar a campanha".

Contudo, representantes afirmam que o diretório prestará apoio à reeleição do deputado estadual e presidente do partido no Estado, Caio França. “O Caio já tem mandato e ajudou muito Amigão (D’orto, vice-prefeito do município) na sua caminhada”, informou a assessoria do presidente, Akenaton de Brito.

É válido lembrar que o período para o fechamento de candidatos segue aberto até 5 de agosto e até lá os diretórios dos partidos podem fazer alterações na escolha dos candidatos.