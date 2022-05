Coritiba vence o América-MG e sobe na tabela de classificação do Brasileirão

15/05/2022 | 20:29



O Coritiba venceu o América Mineiro por 1 a 0, nesta tarde no estádio Couto Pereira em Curitiba (PR). O gol foi marcado pelo meio-campista Andrey, de cabeça, nos acréscimos da etapa inicial. A vitória faz o time paranaense subir para sexta posição no Campeonato Brasileiro com dez pontos. O América Mineiro fecha a rodada na sétima posição com nove pontos.

O Coritiba tomou mais iniciativa no começo do jogo. As bolas paradas eram as principais armas dos donos da casa. Régis e Andrey levaram perigo ao goleiro Jaílson em duas cobranças de falta. Em seguida, Egídio,também de falta, obrigou Jaílson a espalmar para escanteio. Passado o momento de maior intensidade a partida ficou mais equilibrada e com poucas possibilidades de gol.

No entanto, aos 38 minutos do primeiro tempo o América perdeu o zagueiro Iago Maidana, expulso, por entrada violenta em Léo Gamalho. Com um jogador a mais os paranaenses voltaram a exercer forte pressão. E já nos acréscimos, aos 47 do primeiro tempo, Andrey de cabeça, após cruzamento de Egídio da esquerda, abriu o placar para os donos da casa. Coritiba, 1 a 0. Foi o quarto gol dele na temporada e o terceiro no Brasileiro.

Segundo tempo e o Coritiba continuou se impondo. Aos dez minutos o zagueiro Henrique de sem pulo obrigou Jaílson a fazer grande defesa. O América-MG por sua vez, tentava responder nos contra-ataques, principalmente com o ex-são-paulino Aloísio. Mas o veterano jogador se cansou e foi substituído por Henrique Almeida. A troca não teve tanto efeito para o time de Belo Horizonte. O Coritiba permaneceu pressionando. Como aos 21 minutos em que Fabrício Daniel de frente com o gol não conseguiu acertar o alvo. Aos 34 minutos, outra finalização. Neílton arriscou e Jaílson espalmou para escanteio.

Nos minutos finais, quase o Coritiba foi castigado por perder tantos gols. O América quase empatou em dois lances. Primeiro com Henrique Almeida, que parou nas mãos de Alex Muralha e depois com Raul Cáceres para fora.

O Coritiba volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. No mesmo dia, o América-MG recebe o Botafogo em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 AMÉRICA

CORITIBA - Alex Muralha; Matheus Alexandre (Neílton), Henrique, Luciano Castan e Egídio; Willian Farias, Andrey e Régis (Robinho); José Hugo (Fabrício Daniel), Alef Manga (Warley) e Léo Gamalho.Técnico: Gustavo Morínigo.

AMÉRICA-MG - Jaílson; Patric (Raúl Cáceres), Iago Maidana, German Conti e Éder; Marlon, Lucas Kal e Rodriguinho (Juninho Valoura); Índio Ramírez (Arthur), Pedrinho (Kauê) e Aloísio (Henrique Almeida); Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Andrey, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Willian Farias (Coritiba); Iago Maidana, Índio Ramirez, Patric, Arthur, Rodriguinho(América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Iago Maidana (América-MG).

RENDA - R$ 255.450,00.

PÚBLICO - 20.818 total.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba(PR).