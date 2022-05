Rei Salman da Arábia Saudita deixa hospital após internação de uma semana

15/05/2022 | 20:13



O rei Salman da Arábia Saudita recebeu alta do hospital e caminhou lentamente com a ajuda de uma bengala neste domingo, 15, após uma colonoscopia uma semana antes, de acordo com vídeo divulgado pela corte.

A saúde do monarca de 86 anos é observada de perto já que ele tem poder absoluto no país, um dos maiores produtores de petróleo.

Seu sucessor designado e filho de 36 anos, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, já cuida do dia a dia do país.