Da Redação



15/05/2022 | 18:54



Moradores de bairros de Santo André podem ter enfrentado neste domingo problemas com o abastecimento de água. A Sabesp, concessionária pública responsável pelo serviço, informou que finalizou na madrugada de hoje reparos na Estação Elevatória de Água Sapopemba. A normalização do serviço, entretanto, acontece de forma gradativa ao longo do dia.

A intermitência no abastecimento pode ter sido sentida por moradores de bairros como Jardim Utinga, Bangu, Campestre, Cata Preta, Centreville, Centro, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo André, Vila Suíça, Vila Tibiriça. Além de Santo André, o equipamento que recebeu os reparos faz o bombeamento para abastecer a região de São Mateus, na zona leste da capital.