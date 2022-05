Da Redação



15/05/2022 | 18:25



As cidades do Grande ABC apresentaram 1.005 oportunidades de emprego nesta semana. O município com maior número é São Caetano, com 438 ofertas, entre elas operador de caixa, repositor, auxiliar de depósito e empacotador. Em seguida, estão São Bernardo (210), Mauá (126), Ribeirão Pires (76), Santo André (60), Diadema (49) e Rio Grande da Serra (46).

O painel de vagas disponíveis na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo está com opções para operador de caixa (43), repositor de mercadorias (40), empacotador (20), encanador industrial (20) etc.

O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá conta com 126 vagas, divididas em ajudante geral, auxiliar de assistente fiscal, cozinheiro de restaurante, auxiliar operacional de logística, vidraceiro, entre outras funções.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires possui 76 cargos abertos, com opções para prensista (30), monitor de prevenção bilíngue (seis), vendedor (quatro) etc. Ele fica localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, nas dependências do Atende Fácil, no Centro.

Santo André tem 60 vagas, sendo a maioria para motorista de caminhão para entrega de bebidas (25), auxiliar de limpeza (11), ajudante de cozinha (dez). A verificação pode ser feita por meio do aplicativo do Sinefacil e pelo site EmpregaBrasil. Para atendimento presencial, é necessário realizar agendamento no site da Prefeitura.

Os 49 cargos de Diadema estão disponíveis no site emprega.diadema.sp.gov.br com cinco funções destinadas para PCDs (Pessoas com Deficiência) e opções de ajudante de produção com experiência na confecção de salgado/pizza, mecânico de automação ou industrial e pizzaiolo.

Rio Grande da Serra tem vagas para agente de segurança, técnico em segurança do trabalho, inspetor de qualidade, carpinteiro, auxiliar de escritório, entre outras ocupações.