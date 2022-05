Vasco vence o Bahia no Rio e entra no G-4 da Série B do Brasileiro

15/05/2022 | 18:02



Único invicto da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Bahia na tarde deste domingo, por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, no complemento da sétima rodada. O único gol da partida foi marcado por Figueiredo, que fez seu primeiro gol como profissional.

A vitória colocou o Vasco na quarta posição, com 13 pontos ganhos. Três pontos atrás do líder Cruzeiro (16 pontos). Até agora, sob o comando do contestado Zé Ricardo, o time acumula três vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

Já o Bahia, que iniciou a rodada na liderança, caiu para a terceira posição, com 13 pontos. Tem a mesma pontuação que o Vasco, mas leva vantagem por ter maior número de vitórias: 4 a 3.

O primeiro tempo foi movimentado e com os dois times procurando o ataque. O Bahia tentou ficar com a bola para evitar pressão do Vasco, mas ainda assim saiu atrás no placar. Aos 21 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Figueiredo encheu o pé, sem chances para Danilo Fernandes.

Mesmo atrás no placar, o Bahia não mudou a postura e seguiu tendo espaços para tocar a bola no ataque. E foi assim que os visitantes quase empataram. Aos 36 minutos, Rildo recebeu na esquerda, foi em direção a área e chutou cruzado. O goleiro Thiago Rodrigues espalmou para fora da área.

No final do primeiro tempo, aos 47, Nenê cobrou escanteio pelo lado direito e a zaga do Bahia afastou. Contudo, os vascaínos pediram toque de mão de um jogador baiano dentro da área. O lance foi revisado pelo VAR e a arbitragem nada marcou, encerrando o primeiro tempo.

No segundo tempo, o Vasco voltou mais recuado e viu o Bahia se animar em campo. Aos 13 minutos, Daniel cruzou da direita e Rildo cabeceou por cima do travessão, assustando o goleiro Thiago Rodrigues. Assim como na etapa inicial, os visitantes seguiram falhando no chamado último passe.

O Vasco apostou nos contra-ataques para selar a vitória diante do seu torcedor. E, mesmo cauteloso, criou chances de fazer mais gols. Aos 34 minutos, Figueiredo deu ótima assistência para Gabriel Pec, que invadiu a área e chutou cruzado com a perna esquerda, mas pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Bahia foi para cima do Vasco e alçou diversas bolas na área, deixando o clima tenso em São Januário. Porém, prevaleceu a marcação e raça do time carioca, pela primeira vez no G4 da Série B.

O Vasco volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Guarani, às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. Enquanto o Bahia receberá a Ponte Preta na sexta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 BAHIA

VASCO - Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey dos Santos (Juninho) e Nenê (Palacios); Gabriel Pec, Raniel (Getúlio) e Figueiredo (Erick). Técnico: Zé Ricardo.

BAHIA - Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Didi e Luiz Henrique (Djalma Silva); Patrick de Lucca (Lucas Falcão), Rezende, Marco Antônio (Vitor Jacaré), Daniel e Rildo; Davó (Marcelo Ryan). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Figueiredo, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÃO AMARELO - Quintero, Yuri Lara, Nenê e Palacios (Vasco); Marco Antônio, Daniel e Rildo (Bahia).

PÚBLICO - 19.692 pagantes

RENDA - R$ 654.462,00.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).