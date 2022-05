Inter derrota Cagliari e adia decisão do título italiano para a última rodada

15/05/2022 | 17:44



A definição do Campeonato Italiano ficou para a 38ª e última rodada, após as partidas disputadas neste domingo. A Internazionale derrotou o Cagliari, por 3 a 1, na casa do adversário, chegou aos 81 pontos, dois a menos que o Milan, que bateu a Atalanta por 2 a 0.

Com isso, o campeão italiano da temporada 2021/2022 será conhecido apenas no próximo domingo, quando o Milan visita o Sassuolo e a Inter recebe a Sampdoria. Já o Cagliari permaneceu com 29 pontos, em 18º lugar e muito próximo do rebaixamento para a segunda divisão.

O primeiro tempo foi tenso e muito nervoso em Cagliari, afinal o jogo era decisivo para ambas as equipes por motivos diferentes. Mesmo com limitações técnicas, o Cagliari tentou agredir a Inter e, com isso, deixou espaços para o time de Milão armar suas jogadas.

Após cobrança de falta, aos 11 minutos, Skriniar chegou a marcar para os visitantes, mas o VAR flagrou sua posição de impedimento. O lance animou os mandantes que foram ao ataque e Marin finalizou perto da meta de Handanovic.

Aos poucos, a Inter foi tendo mais a bola no pé e aproveitou a fragilidade defensiva do Cagliari nas bolas altas para levar perigo para o bom goleiro Cragno. Com isso, o gol não demorou a sair. Aos 25, Perisic cruzou da esquerda e Darmian subiu muito alto para cabecear e fazer 1 a 0. O VAR chegou a analisar o lance, mas não apontou irregularidade.

Até o fim da primeira etapa, o Cagliari só foi ter uma boa oportunidade, com João Pedro, mas o atacante escorregou no momento da finalização.

O fim do primeiro tempo foi marcado pelo duelo entre o atacante Lautaro Martinez, da Inter, e o goleiro Cragno. Foram quatro momentos. Em três deles, o arqueiro mostrou elasticidade e coragem para defender e em outra oportunidade a trave evitou o segundo gol da Inter.

O segundo tempo começou agitado. Lautaro Martinez, após ser lançado, ganhou da marcação na corrida e fuzilou: 2 a 0, aos seis minutos. A impressão é de que a vitória estava garantida, mas Lykogiannis, dois minutos depois, acertou uma bomba de fora da área, que resvalou em Skriniar e 'matou' Handanovic, dando vida ao Cagliari.

O jogo ficou ainda mais nervoso e as equipes pouco produziram de efetivo no ataque. A Inter só foi assustar o rival, aos 32 minutos, com uma bela cabeçada de Perisic, que saiu por pouco.

O lance animou os visitantes a imprimirem maior velocidade nos contra-ataques e, aos 39 minutos, Lautaro Martinez fez o terceiro da Inter, o segundo dele no jogo e o 21º no campeonato. No final, a Inter tocou a bola, o Cagliari desanimou e a vitória poderia ter se tornado uma goleada.