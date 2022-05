Com título definido na Espanha, grandes tropeçam em rodada sem emoções

15/05/2022 | 17:13



Com o troféu do Campeonato Espanhol já assegurado, o Real Madrid cumpriu uma atuação apenas protocolar, ficou no empate por 1 a 1 diante do Cádiz, fora de casa, e chegou aos 85 pontos na classificação geral. A equipe merengue entrou em campo com um time misto, saiu na frente com Mariano Diaz em bela jogada de Rodrygo, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo com Sobrino.

Se para a equipe de Madri o compromisso foi apenas para cumprir tabela, o Cádiz lamentou o resultado, pois entrou na zona de rebaixamento. O time da casa ainda teve a chance de virar a partida, mas o centroavante Negredo perdeu um pênalti.

O destaque negativo no duelo teve o juiz como protagonista. No último lance do jogo, Fali perdeu lance na área do Real Madrid para Carvajal, mas o árbitro Antonio Mateu Lahoz pegou a bola com as mãos. O jogo não foi encerrado de imediato, o lance foi para a revisão do VAR e pênalti foi sugerido. O juiz, que não foi consultar o monitor, encerrou a partida após minutos de indefinição.

O Real Madrid, que tem as atenções voltadas para a final da Liga dos Campeões, encara o Bétis, no Santiago Bernabéu, na última rodada do Espanhol, enquanto o Cádiz enfrenta o Alavés fora de casa.

O vice-líder Barcelona também esteve em campo na rodada deste domingo e ficou no 0 a 0 contra o Getafe. Em uma partida sem grandes lances de destaque, o baixo nível técnico foi a marca do confronto. O placar assegurou ao time azul-grená com 73 pontos e a segunda colocação no Campeonato Espanhol. O Getafe, que não corre mais riscos de rebaixamento encerrou a sua participação com 39 pontos no 15º lugar.

O Barcelona se despede do Espanhol jogando no Camp Nou encarando o Villarreal enquanto o Getafe desafia o Elche em seus domínios.

Outro que também ficou no empate na rodada de domingo foi o Atlético de Madrid. Os colchoneros ficaram no 1 a 1 contra o Sevilha. Gimenez marcou para a equipe de Madrid enquanto En Nesyri igualou a contagem. Terceiro colocado no Espanhol com 68 pontos, o Atlético joga na rodada derradeira contra o Real Sociedad, enquanto o Sevilla, que aparece logo atrás na classificação geral (67) recebe o Athletic Bilbao.

OUTROS RESULTADOS

Athletic Bilbao 2 x 0 Osasuña, Bétis 2 x 0 Granada, Celta de Vigo 1 x 0 Elche, Levante 3 x 1 Alavés, Mallorca 2 x 1 Rayo Vallecano e Villarreal 1 x 2 Real Sociedad.