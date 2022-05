Abel exalta elenco, mas deixa abertura para chegada de reforços no Palmeiras

15/05/2022 | 16:32



As prioridades no Palmeiras estão em dia. Líder e com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores e em recuperação no Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira fez um balanço do que tem em mãos para o restante da temporada. O saldo é positivo, mas ele não descarta a vinda de jogadores de qualidade para o restante da temporada.

"Se olharmos, temos um elenco que não é reduzido. É um risco que o clube assumiu e nossos torcedores têm que entender isso. A aposta na base do Palmeiras é importante, mas não significa que não precisamos buscar jogadores experientes e de qualidade para nos ajudar", afirmou o treinador palmeirense.

Dono do ataque mais positivo da Libertadores com 20 gols em quatro partidas, Abel espera manter o alto poder de fogo para o jogo desta quarta-feira contra o Emelec.

A ideia é manter a postura agressiva para sufocar o adversário e abreviar o caminho da vitória. O objetivo é tentar terminar a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha.

"Temos um elenco forte e estamos focados em conseguir fazer o melhor para manter o foco na Libertadores que é uma competição muito difícil", completou o treinador.

O Palmeiras é o líder do Grupo A, com 12 pontos e já está classificado. Emelec, Deportivo Táchira e Oriente Petrolero brigam pela segunda vaga que resta na chave.