Fagner deve desfalcar o Corinthians contra o Boca Juniors pela Libertadores

15/05/2022 | 16:21



O técnico português Vitor Pereira dificilmente poderá contar com a presença do lateral Fagner para a partida contra o Boca Juniors, pela Libertadores, nesta terça-feira, na Argentina. O jogador que se recupera de uma lesão no tornozelo será reavaliado pela equipe médica, mas tem poucas chances de reaparecer entre os titulares. O local, além de dolorido, ainda apresenta inchaço.

A contusão aconteceu na partida contra o Deportivo Cali na Colômbia. No caso de seguir fora, vai ser o quarto compromisso seguido em que ele não vai estar em campo.

O desfalque de Fagner obrigou Vitor Pereira a até mesmo mudar o esquema do time para três zagueiros. Rafael Ramos, acusado de injúria racial por Edenílson na partida deste sábado contra o Inter, pelo Brasileiro, foi escalado em duas oportunidades pelo treinador corintiano.

Líder do Grupo E da Libertadores com sete pontos, o Corinthians tem o Boca Juniors no segundo posto com um ponto a menos. Assim, um empate é considerado um bom resultado para a equipe tentar se manter como líder do torneio.

Neste domingo, o Corinthians segue direto de Porto Alegre para a Argentina para aproveitar a logística. Diante do Boca, em La Bombonera, o treinador estuda a possibilidade de escalar a equipe com um líbero a fim de tornar o setor defensivo mais protegido.