Wanesa Camargo e Dado Dolabella estão viajando juntos

15/05/2022 | 15:11



Segundo o colunista Leo Dias, Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão viajando juntos neste domingo, dia 15. Inclusive, eles teriam se encontrado na última sexta-feira, dia 13, após a cantora assinar o divórcio com Marcus Buaiz.

O colunista ainda informou que depois do encontro em São Paulo, eles teriam seguido rumo à Brotas, que fica a cerca de duas horas da capital, para aproveitar o final de semana juntos.

Vale lembrar que os filhos de Wanessa viajaram com o pai, Marcus Buaiz, logo após a oficialização da separação do casal. A cantora e o empresário anunciaram o fim do casamento de 17 anos no dia 2 de maio.