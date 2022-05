Maiara aparece sem aliança e internautas questionam

15/05/2022 | 12:10



Cadê o anel? Maiara apareceu sem a aliança de noivado durante alguns shows e fotos, e logo os internautas notaram o sumiço da jóia. As especulações sobre ela não estar com o anel surgiram, já que o relacionamento da sertaneja e Fernando Zor, com quem ela trocou alianças, é marcado por idas e vindas.

Mas o colunista Leo Dias entrou em contato com a equipe da dupla de Maraisa para tirar a limpo a história. A equipe dela confirmou que o relacionamento dos dois está ótimo e firme. Acontece que a aliança está passando por alguns ajustes e, por isso, a sertaneja não está usando.

Lembrando que a última vez que o casal se reconciliou, eles já ficaram noivos (novamente!) e estão rumo ao altar. Inclusive, os pombinhos posaram junto com um padre. Será que dessa vez o casamento vai rolar?