Luísa Sonza dá resposta atravessada em internauta

15/05/2022 | 11:11



Luísa Sonza anda dando o que falar sempre que aparece nas redes sociais e principalmente virou alvo de muitas críticas quando terminou o seu casamento com Whindersson Nunes, depois disso ela foi extremamente criticada em diversos momentos.

A cantora foi então até as redes sociais recentemente para se defender dos ataques de alguns haters. Tudo começou quando a artista anunciou que vai lançar a música Penhasco 2, como uma continuação da primeira e foi aí que onda de críticas voltou a assombrar a vida de Luísa Sonza.

Não supera o ex nunca!, disse uma internauta na publicação.

Foi então que a artista fez um rabo de cavalo para não deixar barato e esclarecer que a nova música vai muito além de seus antigos relacionamentos.

Primeiro: não é sobre ex nenhum. É sobre mim e meus sentimentos em relação ao que eu vivi e como me senti. E mesmo se fosse, já aviso que Penhasco 2 não tem a ver com a história real e pessoal de Penhasco. Apenas as duas têm a mesma energia.

Depois de ter respondido e viralizado, Luísa Sonza decidiu apagar o comentário, mas claro, os prints começaram a pipocar em tudo quanto é canto. Será que ela se arrependeu da resposta atravessada que deu?