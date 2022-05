Milton Nascimento anuncia afastamento dos palcos, entenda!

15/05/2022 | 10:10



Já havia sido comentado anteriormente que Milton Nascimento que está prestes a completar os seus 80 anos de idade, que ele não estava tão bem de saúde. E durante o último sábado, dia 14, o cantor participou com um vídeo no Altas Horas e comentou que vai se despedir dos palcos.

Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro. Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais.

Lembrando que essa última turnê de Milton Nascimento intitulada, Última Sessão de Música, vai passar por todo o Brasil até o fim do ano de 2022. Desejamos muita sorte ao músico!