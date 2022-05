Charge - 15 de maio de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



15/05/2022 | 08:35



Os motoristas do Grande ABC cometeram, em média, dez infrações de trânsito por dia pelo uso de celular ao volante no ano passado. Os dados foram informados pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), a pedido do Diário. De janeiro a dezembro de 2021 foram expedidas 3.473 multas. O número é 29,1% menor do que o total de infrações registradas em 2020, quando foram totalizadas 4.899 ocorrências.