Respeito à vida no trânsito

Do Diário do Grande ABC



15/05/2022 | 07:49



A reportagem de capa desta edição do Diário traz um dado alarmante: todos os dias, motoristas do Grande ABC cometem dez infrações de trânsito com uso de celular ao volante. Segundo informações do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), 3.473 multas foram aplicadas em 2021 a condutores das sete cidades que desrespeitaram as leis de trânsito.

Esse número mostra que há, de certa forma, uma banalização por parte dos motoristas de um risco real de acidentes graves com a imprudência recorrente. Isso é comprovado, inclusive, com estudo feito pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), que mostra que o uso do telefone celular pelo motorista é a terceira causa de acidentes com morte no trânsito. Outro levantamento, feito pelo Departamento de Trânsito e Segurança nos Estados Unidos, mostra que, ao perder a atenção da rota e desviar o foco para o aparelho eletrônico, as chances de um acidente crescem 400%. Isso mesmo. Especialistas cobram punição mais dura para tentar coibir essa infração.

É necessário, sim, cobrar das autoridades estaduais mais ações de conscientização ao respeito das regras de trânsito, inclusive utilizando parte dos recursos provenientes das multas aplicadas nos condutores. É importante também que prefeituras façam mais campanhas de direção consciente. Isso sem falar nas campanhas de prevenção e atenção realizadas pela Ecovias nas estradas que cortam a região.

Mas, acima de tudo, é necessário que aqueles que estão à frente de um volante tenham a real noção do risco que correm, e que submetem outras pessoas, ao tentarem, sabese lá por qual razão, olhar mensagens de aplicativos ou telefonar enquanto deveriam estar 100% focados no caminho. Respeitar regras de trânsito é muito mais do que um ato de cidadania. É respeitar sua própria vida, de passageiros e de quem não tem nada a ver com os atos irresponsáveis.