Anderson Fattori

Da Redação



15/05/2022 | 00:01



O São Bernardo FC segue voando no Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem, o Tigre recebeu o Cianorte-PR no Estádio 1º de Maio e venceu por 1 a 0, com gol do atacante João Carlos logo no primeiro minuto da partida, após passe de Eduardo Diniz.

Com o resultado, o time do Grande ABC acumula a segunda vitória consecutiva e segue na liderança isolada do Grupo A7, agora com 11 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Paraná, que hoje visita o Pérolas Negra, no complemento da quinta rodada.

Além da liderança folgada, o Tigre segue sem sofre gols na competição, desempenho igualado apenas pelo Retrô, time pernambucano que integra o grupo A3, mas que fez um jogo a menos.

Apesar da vitória e da boa campanha até agora, o técnico Márcio Zanardi não saiu satisfeito do 1º de Maio. De acordo com a sua avaliação, o São Bernardo FC desperdiçou a oportunidade de matar a partida ainda no primeiro tempo e depois colocou a vitória em risco ao recuar demais.

“Vencer sempre é bom, estou acostumando o elenco com isso. Somos muito fortes em casa. Mas foi uma partida que tornamos complicada, porque fizemos o gol cedo, tivemos outras oportunidades, a bola não entrou e depois corremos riscos. Em nenhum momento pedi para recuar, mas ainda bem que conseguimos sustentar. Não fiquei satisfeito.

Podíamos ter saído com quatro ou cinco (gols), mas quando você não faz corre o risco de sofrer o empate. Temos que ter o pé no chão e trabalhar para a próxima partida”, comentou o treinador, referindo-se ao duelo contra o Pérolas Negras, no Rio de Janeiro no próximo domingo.

Zanardi, porém, destacou a importância do resultado. “Time do Cianorte vai brigar em cima da tabela, é um adversário direto e conseguimos abrir seis pontos deles. Sabíamos que seria um jogo duro, a Série D precisa saber disputar, as vezes tem que jogar um pouco feio, mas cobro muita organização do time, tanto na parte da frente como atrás. Mas é um resultado que mostra a força da nossa equipe”, finalizou o treinador.