Wilson Moço

Da Redação



15/05/2022 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC planeja convidar todos os pré-candidatos ao governo do Estado para visitar a entidade regional e apresentar propostas que beneficiem as sete cidades e que planejam incluir nos planos de governo que pretendem defender em suas campanhas na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O colegiado de prefeitos também deverá mostrar demandas elencadas pelos gestores regionais, e que poderão ser contempladas no documento que vai nortear a futura administração estadual.

A proposta para realizar espécie de sabatina com os pré-candidatos foi definida em reunião do colegiado de prefeitos na semana passada – o único ausente foi o chefe do Executivo de São Bernardo, Orlando Morando, que enviou o vice Marcelo Lima (SD) como representante da cidade. Como a decisão foi tomada em reunião, a entidade regional ainda não fechou questões como agenda de visitas, envio de convites aos postulantes ao comando do Palácio dos Bandeirantes nem quando será o primeiro encontro. No entanto, o plano é iniciar o cronograma em junho.

“Nossa intenção é receber todos os pré-candidatos ao governo do Estado para ouvir propostas e debater ações e parcerias que possam beneficiar as sete cidades do Grande ABC”, disse o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB). A expectativa é a de que todos os pré-candidatos, de fato, aceitem o convite, inclusive pela importância da força econômica da região e do peso em termos de voto, já que as sete cidades reúnem em torno de 2,1 milhões de eleitores.

Até o momento, são dez pré-candidaturas colocadas para a disputa ao governo do Estado: Rodrigo Garcia (PSDB), Fernando Haddad (PT), Tarcísio Freitas (Republicanos), Márcio França (PSB), Vinícius Poit (Novo), Felício Ramuth (PSD), Gabriel Colombo (PCB), Abraham Weintraub (PMB), Elvis Cezar (PDT) e Altino Melo (PSTU).

FINANÇAS

Na mesma reunião, o colegiado de prefeitos decidiu iniciar estudo com objetivo de implementar medidas de readequação que permitam otimizar a função do Consórcio em relação às necessidades do Grande ABC no pós-pandemia. A entidade não deu detalhes de quais seriam as prováveis alterações, que só serão definidas após a conclusão do trabalho que vai nortear o plano de reestruturação, mas, entre as propostas, estaria rever os custos mensais para manutenção do Consórcio, ou seja, enxugar a máquina.

HISTÓRIA

A instituição foi constituída formalmente em dezembro de 1990, sob ideário de Celso Daniel (PT, morto em 2002), então prefeito de Santo André, para planejamento, articulação e definição de medidas de caráter regional, tendo a pauta original da questão do lixo como prioridade. À principal demanda inicial, o colegiado logo decidiu incluir questões como transporte público, saúde e educação, bem como plano de despoluição da Represa Billings.