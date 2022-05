Da Redação



15/05/2022



Mesmo com o hábito de compras on-line, o Brasil registrou queda de 8,48% no setor na comparação de abril com março. Considerando o mesmo período, o faturamento também registrou resultado negativo de -2,77%. Os dados são do índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust/ Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net).

“Historicamente, abril sempre foi um mês de quedas no comércio em geral, não apenas no e-commerce. Parte do motivo pelo qual é um período menos aquecida, é que os consumidores dispendem seus recursos com lazer, em razão dos feriados existentes nessa época”, afirma Renata Carvalho, coordenadora do Ciclo MPE da camara-e.net.

Ao comparar as vendas praticadas pela internet, abril de 2022, em relação ao mesmo mês do ano passado, nesse caso, houve leve alta de 1,52%. No acumulado do ano, o crescimento segue em 9,63%.

Já levando em consideração o faturamento, abril, em relação ao mesmo período do ano passado, teve queda de 6,45%. Em contrapartida, no acumulado do ano, segue em expansão: 6,27%.

Em março de 2022, o e-commerce representou 13,2% do comércio varejista restrito (exceto veículos, peças e materiais de construção). No acumulado dos últimos 12 meses, a participação do e-commerce no comércio varejista corresponde a 12,4%. Vale destacar que esse indicador foi feito a partir da última Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada em 10 de maio.