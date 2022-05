Thaina Lana

Da Redação



15/05/2022 | 00:01



Após a liberação das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19, os setores de cultura, eventos e turismo têm registrado alta procura nos últimos meses. Esse é o caso da The Bus, empresa especializada na organização de festas em ônibus, que viu o movimento crescer 60% no pós-pandemia. A novidade tem caído no gosto do público que busca por celebrações exclusivas e personalizadas sobre rodas.

Das dez festas realizadas semanalmente na Região Metropolitana, pelo menos uma ocorre nas cidades da região. A alternativa, que une diversão e transporte, promete total exclusividade ao anfitrião, já que é possível montar o próprio pacote, que inclui, além do ônibus – com banheiro e pista da dança – a estrutura com barman, dj, decoração, comida e bebida, entre outras opções. A empresa conta com cinco ônibus, sendo quatro veículos de grande porte, com capacidade de até 45 pessoas, e um micro-ônibus, que suporta até 15 convidados.

Esse mercado de festas em ônibus, que ficou popularmente conhecido por despedidas de solteiro, agora passou a ser dominado por eventos infantis. As celebrações para crianças e jovens representam cerca de 75% dos eventos realizados pela empresa, sendo as festas de debutantes as mais requisitadas pelo público. Além da celebração infantil, os ônibus são frequentemente contratados para outros tipos de eventos, como corporativos, passeios escolares, reuniões familiares, despedidas de solteiro, entre outras opções.

A The Bus foi idealizada por Antônio Garcia, que teve a ideia após viagem aos Estados Unidos. O proprietário da empresa, no entanto, é seu filho, Marcell Garcia, que revelou que a maior procura por festas de debutantes ocorreu recentemente devido aos interesses da nova geração, além da economia nos valores. “Muitos jovens não querem mais fazer aquela tradicional festa de 15 anos e optam por contratar o evento exclusivo no ônibus para alguns convidados. A alternativa, além de mais barata, também é totalmente personalizada para o convidado que deixa o evento ainda mais atrativo”, afirmou Garcia.

Os valores variam de acordo com o pacote escolhido. Para alugar um ônibus grande por três horas, com equipe, comida e bebida, o valor mínimo é de R$ 2.900. Já para o micro-ônibus, com capacidade de até 15 pessoas, uma festa nas mesmas condições pode custar a partir de R$ 1.800. O cliente pode escolher o cardápio e até a decoração do espaço e, com isso ir acrescentando ou retirando itens conforme a temática do evento.