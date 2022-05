Djokovic vence Ruud e encara Tsitsipas na final do Aberto de Roma

14/05/2022 | 17:33



Novak Djokovic conquistou a vitória de número 1.000 na carreira. O sérvio avançou à final do Aberto de Roma ao derrotar Casper Ruud por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, na tarde deste sábado.

Na decisão, Djokovic enfrentará o grego Tsitsipas, que fez um duelo acirrado com o alemão Zverev. No entanto, acabou vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Djokovic fez um duelo seguro contra Ruud. Apesar da partida ter sido bem disputada, o sérvio teve o controle do jogo e mostrou muita disposição para chegar em mais uma final na carreira e alcançar a milésima vitória.

Já Tsitsipas se vingou da derrota para o alemão na semifinal de Madri em um jogo duro, de 2h28. O grego perdeu o primeiro set, mas reagiu e conseguiu a virada, que marcou a sua oitava vitória frente a Zverev, em 12 confrontos disputados.

FEMININO

A final do WTA 1000 de Roma será entre Ons Jabeur, que passou pela russa Darya Kasatkina, e Iga Swiatek, que eliminou a bielo-russa Arena Sabalenka com extrema facilidade.

Ons Jabeur vive grande fase. Ela é a atual campeã de Madri e está muito próxima da segunda conquista consecutiva. Ela venceu Kasatkina por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5, em um jogo eletrizante. A tunisina chegou a salvar um match point antes de confirmar o seu 11º triunfo seguido na temporada.

Iga Swiatek, no entanto, venceu pela 27ª vez seguida e com extrema facilidade. A polonesa bateu Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. O domínio foi do início ao fim.