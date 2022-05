Tadeu Schmidt compartilha perrengue em viagem

14/05/2022 | 17:11



Depois de uma boa maratona de apresentação no BBB22, Tadeu Schmidt está de férias ao lado da esposa e já compartilhou em suas redes sociais que está viajando. E não é só isso, o apresentador contou também que passou por um perrengue chique durante a viagem.

De acordo com uma publicação feita pelo apresentador, ele estava aproveitando as suas merecidas férias e quando foi jantar com sua esposa quando acabou decidindo abrir mão de uma vista maravilhosa por conta de uma ventania.

Expectativa X Realidade. Foto 1: Nossa! Jantar na areia da praia, à luz do luar e das tochas, num cenário DESLUMBRANTE! Foto 2: É lindo mesmo, mas vamos jantar lá dentro, onde o restaurante se parece com qualquer restaurante do mundo? É que tá ventando lá fora? Sério! O que você faria? Enfrentaria o ventinho, prenderia o cabelo, seguraria o guardanapo, para não abrir mão desse evento romântico? Ou seria desanimado que nem o casal Schmidt, preferindo o conforto e abrindo mão do visual.