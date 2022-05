Leo Santana busca expandir carreira internacional e tem J Balvin na mira: -Ele está no foco do novo álbum

14/05/2022 | 16:11



Todo internacional! Em entrevista ao colunista Leo Dias, Leo Santana revelou que está buscando investir em sua carreira internacional, focando na música latino. Como uma forma de comemorar os 21 anos de carreira, ele quer inovar e explorar novos campos, como o reggaeton. E já tem alguém na mira dele! O próprio e único J Balvin está no radar do artista.

- Eu quero fazer outros feats para o lado latino, algo para o lado do reggaeton. É um som que eu me identifico muito.

Leo revelou que já conversou com o cantor e agora precisam apenas oficializar um encontro juntos para a parceria rolar. Demais, né?

- Eu tenho falado com ele [J Balvin], de vez em quando. Ele está no foco do novo álbum, e ele disse que assim que gravar o álbum a gente conversa sobre um feat.

Vale lembrar que Santana já fez parcerias com artistas internacionais, como Karol G e Jhay Cortez.