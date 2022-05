Jesse Williams comenta repercussão de seu vídeo nu durante peça de teatro: -Não estou triste

14/05/2022 | 15:10



Jesse Williams deu muito o que falar nos últimos dias após um vídeo seu atuando nu durante uma peça de teatro da Broadway viralizar na internet.

A repercussão foi tanta que o próprio ator comentou comentou a respeito durante uma entrevista com a Associated Press:

- Não estou triste. Nosso trabalho é dar as caras todas as noites, não importa o que aconteça.

Apesar disso, ele também falou sobre certa falta de respeito que as pessoas têm com o teatro.

- O teatro é um lugar sagrado, e nem todo mundo entende isso. Nem todos necessariamente respeitam aquilo da maneira como deveriam, ou como gostaríamos.

Jesse também contou que muitas pessoas ficaram ao seu lado e o defenderam em relação ao ocorrido.

- Nós precisamos ficar nos defendendo. É maravilhoso ver uma comunidade se impor e deixar claro aquilo que apoiamos e aquilo que não.

O ator justificou a nudez na peça, intitulada Take Me Out, dizendo que é algo honesto e que faz sentido no contexto.

- Não é algo safado. Serve a história. Coloca o público em uma posição interessante para se relacionar, ter empatia com os personagens.