Até 50 milhões de pessoas precisam de grãos da Ucrânia, diz ministra alemã

14/05/2022 | 14:28



A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, advertiu para o fato de que a guerra na Ucrânia se tornou uma "crise global". Segundo ela, até 50 milhões de pessoas, sobretudo na África e no Oriente Médio, podem enfrentar a fome nos próximos meses, a não ser que sejam liberados grãos da Ucrânia, cruciais para a oferta global desses alimentos.

"A Rússia tem a responsabilidade pelo grande estrago resultante da guerra", afirmou ela. "E por isso é uma questão de justiça que a Rússia pague por seu estrago."

Baerbock acrescentou que, diferentemente do Canadá, cuja legislação permite que ativos confiscados sejam usados para outros propósitos, a base legal para fazer isso na Alemanha é incerta - vários países confiscaram ativos russos, no âmbito das sanções por causa da guerra na Ucrânia. Segundo a ministra, encontros como a cúpula do G7 podem ajudar a resolver essas questões legais. Fonte: Associated Press.