Cantor sertanejo sofre acidente de carro, não se machuca e declara: Sou um cara muito abençoado

Na última sexta-feira, dia 13, o cantor sertanejo Wallas Arrais sofreu um acidente de carro em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Apesar do susto, o cantor não ficou ferido e surpreendeu ao compartilhar alguns Stories no Instagram ainda dentro do carro.

- Quando falo que sou um cara muito abençoado, é disso aqui que eu falo, ó. Tantos livramentos que já tive na vida e isso aqui foi só mais um deles. Olha a altura disso aqui, que acabei de praticamente capotar meu carro.

Wallas agradeceu por não ter se machucado, além disso, ele mostrou o local do acidente e saiu do carro para mostrar onde ele havia caído.

- Ai, Senhor do céu, obrigado, Pai! Obrigado por mais esse livramento. Um carro desse, até no que deu errado deu certo pra ele.

Mesmo após o susto, a assessoria do cantor confirmou a apresentação dele, que aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 13, na mesma cidade do acidente.

O cantor Wallas Arrais sofreu um acidente de carro no final da tarde desta sexta-feira, dia 13, quando estava a caminho da cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE. O artista passa bem, não sofreu ferimentos, e vai realizar normalmente o show previsto para esta noite na cidade. Equipe Wallas Arrais.