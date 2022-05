Isabella Santoni mostra perrengues durante viagem na Indonésia: Dormi em cima da prancha

14/05/2022 | 14:11



Aventureira! Isabella Santoni está com seu namorado, Caio Vaz, na Indonésia. Os dois estão mostrando tudo para os seguidores nas redes sociais, e neste sábado, dia 14, a atriz mostrou alguns perrengues durante uma viagem que fizeram para Desert Point, atrás de boas ondas para surfar, já que Caio é surfista.

- Os últimos dois dias foram os que eu passei mais perrengue na minha vida. A gente fez uma viagem para Desert Point. É um lugar bem isolado e que tem uma onda perfeita, e a gente foi lá viver essa experiência. Tudo começou quando a gente pegou um ferry com os locais. Em vez de pegarmos um avião ou um fast boat, o Caio falou: Não, vamos viver a experiência cultural. E aí começou assim, a gente saindo de Bali, andamos de moto 80 quilômetros até o ferry, daí a gente pegou o ferry, ficamos cinco horas atravessando.

O ferry é uma espécie de balsa, e em um outro vídeo, Isabella mostrou a parte de dentro onde as pessoas podem ficar sentadas e descansando, com alguns sofás. Em seguida, ela compartilhou um vídeo dela dormindo no chão, e escreveu: Dormi em cima da prancha.

Felizmente, ao chegar no destino, os dois aproveitaram o sol e a praia, e a modelo até contou que também surfou!