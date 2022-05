Arlindo Cruz e Babi Cruz renovam os votos de casamento com cerimônia ecumênica

14/05/2022 | 14:10



O amor está no ar! Na noite da última sexta-feira, dia 13, Arlindo Cruz e Babi Cruz decidiram renovar os votos de casamento e fazer uma linda festa ecumênica para comemorar os dez anos da primeira cerimônia de casamento deles.

De camisa branca de manga longa, o sambista apareceu usando algumas guias no pescoço, a camisa com alguns detalhes estampados em amarelo, laranja, verde e vermelho, e acompanhado de um chapéu e calça marrom clarinha. Já Babi estava de tranças, um vestido com os mesmos detalhes da camisa de Arlindo e um buquê lindíssimo na mão.

Um vídeo foi compartilhado nas contas de Arlindinho, filho do sambista e também músico, em que na legenda da publicação ele agradece à Deus pela saúde do pai e pelo amor entre o casal.

Poderia ser com meu pai em pé, poderia ser com meu pai falando, poderia ser com meu pai cantando. Mas foi como Deus permitiu e eu estou aqui pra agradecer muito a ele por todas as bençãos e por te me dado os melhores pais do mundo. Que Deus renove o amor deles.