Otaviano Costa comemora 49 anos de idade e recebe homenagem de Giulia Costa e Flávia Alessandra

14/05/2022 | 11:11



Otaviano Costa comemorou na última sexta-feira, dia 13, os seus 49 anos de idade e como é de se esperar, o bonitão recebeu homenagens com direito a fotos e vídeos da esposa, Flávia Alessandra, e da enteada, Giulia Costa.

Eu só conheço um Otaviano na minha vida? Porque ele é único! Feliz aniversário, My Love Otaviano, e públicou um vídeo com os melhores momentos entre eles.

Já Giulia Costa também foi super fofa e compartilhou uma série de fotos com o padrasto e entre elas dele super se divertindo com alguns outros familiares. Na legenda, Giulia escreveu:

Pro maior fã de Star Wars, maior pianista desse mundo e o melhor parceiro que minha mãe poderia me dar, te desejo tudo que você mais ama: desejo limão espremido, ketchup, viagens em família, noites viradas de videogame... Que você continue sendo esse cara astral, divertido, família e amigo. Obrigada por sempre me apoiar e me incentivar. Eu te amo infinito, MOP. Feliz dia, queria ta ai reclamando do seu grude e comemorando com você mas o coração aquece de saber que o motivo é maior.

E não foram só as duas que pararam um pouquinho para enviar homenagens para o apresentador, os fãs aproveitaram as duas publicações para compartilharem muito carinho por ele.